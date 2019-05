Anche voi addicted dei pantaloni a righe? Prendete nota...

Per dare un twist al look di tutti i giorni non serve molto. A volte basta indossare un paio di pantaloni a righe e il gioco è fatto.

Mixati, ad esempio, con una camicia bianca e scarpe eleganti sono la mise ideale per l'ufficio. Con una t-shirt stampata e sneakers per un pomeriggio di shopping con le amiche. Abbinati a sandali alti e un top prezioso, poi, sono perfetti anche di sera.

Ma quali sono i modelli protagonisti della primavera-estate 2019? Anche in questo caso potete davvero sbizzarrirvi: a righe orizzontali o verticali, in stile navy o multicolor, con bottoncini o con cintura in vita, dal taglio sartoriale o super casual.

Noi abbiamo decretato le nostre varianti preferite di stagione. E voi quali striped pants vorreste subito nel vostro armadio?





GIULIVA HERITAGE COLLECTION

Credits: mytheresa.com





MANGO

Credits: shop.mango.com





WE ARE LEONE

Credits: net-a-porter.com





TWINSET MILANO

Credits: twinset.com





MARELLA

Credits: it.marella.com









H&M

Credits: hm.com





MISSGUIDED su ZALANDO

Credits: zalando.it





MAX&CO.

Credits: it.maxandco.com





OTTOD'AME

Credits: ottodame.it





& OTHER STORIES

Credits: stories.com





ASCENO

Credits: net-a-porter.com





ZARA

Credits: zara.com









ZIMMERMANN

Credits: mytheresa.com





PIAZZA SEMPIONE

Credits: piazzasempione.com





PIECES su ZALANDO

Credits: zalando.it





SACAI

Credits: net-a-porter.com





TOPSHOP

Credits: topshop.com