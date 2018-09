Andiamo dritti al punto, le righe verticali stanno benissimo addosso.



Quasi dei gessati, come per i completi maschili, che ti fanno sentire subiti elegante. Ma anche molto più sportivi e molto meno delicati, come i jeans.

I pantaloni a righe e righine sono il nuovo trend dell’autunno, uno dei tanti "ritorni di fiamma" anni Novanta.

Ma a differenza dei micro occhiali da sole o degli ankle pants, stanno benissimo a tutte: le righe verticali, grazie all'effetto ottico, allungano figura; quelle sottili alleggeriscono le proporzioni senza eccessi.

Dalla "zampa" lunga o cropped, alla gamba regular, ai fit quasi skinny (ma con onore: bei tessuti e piccola zip laterale), le varianti per accontentare ogni esigenza ci sono tutte.

Scoprite i pantaloni a righine che abbiamo selezionato per voi!





Louis Vuitton www.louisvuitton.com

Mango www.mango.com

Mango www.mango.com

Altuzarra www.mytheresa.com

Max&Co www.maxandco.com

Golden Goose Deluxe Brand www.net-a-porter.com

Burberry www.burberry.com

Rokh www.net-a-porter.com

Alexa Chung www.alexachung.com