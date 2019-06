È giunto il momento di farla entrare nella vostra wish list. Cosa? La stampa paisley, of course!

Se il gene “figlio dei fiori” è parte integrante del vostro DNA, questa sarà la vostra estate fortunata!

Che le frange, il tie dye, i camperos, e il crochet fossero alcune delle tendenze boho più hot del momento era già assodato ma ad aggiungersi alla trend list c’è anche l’inimitabile stampa paisley.

Il disegno paisley, che normalmente troviamo stampato su pashmine o bandane, è un ingrediente chiave dello stile hippie chic ed è diventato più fashion che mai.

Per l’estate 2019 lo troviamo declinato in mille varianti di colori e forme praticamente su tutto, perfino su scarpe, costumi e bijoux!

Per questo abbiamo raccolto per voi una lista di capi e accessori absolute paisley che non potete perdervi per nulla al mondo!

(Credits: & Other Stories)

Arancione mon amour: il lupetto stretch di & Other Stories è in paisley agrumato. #Paisleyturtleneck

(Credits: Zalando)

Quanto ci piacciono le jumpsuit... ancora di più se stampate in paisley come questa di Anna Field! #Paisleyjumpsuit

(Credits: My Theresa)

La fashion police parla chiaro: le maniche della P/E 19 devono essere extra, come quelle del top off shoulder in paisley bluette di Caroline Constas. #Paisleytop

(Credits: Chloé)

La cape shirt di Chloé sembra un foulard, davvero bellissima! #Paisleyshirt

(Credits: Diesel)

Il fazzoletto stampa paisley di Diesel in verde è perfetto da annodare al collo o a una bella borsa! #Paisleybandana

(Credits: Etro)

Etro è il re del paisley e per l'estate ha realizzato delle mini pochette personalizzabili davvero irresistibili, il regalo perfetto! #Paisleypochette

(Credits: Gucci)

Sapore seventies per i pantaloni a zampa psichedelici di Gucci. #Paisleypants

(Credits: Loewe)

Hippie mood per la t-shirt sfrangiata di Loewe in pieno stile festival. #Paisleytshirt

(Credits: Melissa Odabash)

Melissa Odabash è un brand leader nel luxury swimwear ma questa gonna in paisley turchese sarà perfetta anche fuori dalla spiaggia! #Paisleyskirt

(Credits: Zalando)

Gli shorts di Only sono super cute e a un prezzo fantastico: solo €14,99! Non ci credete? Andate su Zalando.it a controllare! #Paisleyshorts

(Credits: Oscar De La Renta)

Trés charmant gli orecchini motivo paisley di Oscar De La Renta. #Paisleyearrings

(Credits: Oysho)

L'intero scollato in stampa paisley di Oysho ci piace da morire. Accaparratevelo prima del sold out! #Paisleyswim

(Credits: Net-a-Porter)

Gli shorts di Paralized a tema bandana sono lilla, uno dei colori più in voga dell'estate. #Paisleyhotpants

(Credits: Philosophy by Lorenzo Serafini)

Gli shorts di Philosophy by Lorenzo Serafini attireranno gli sguardi di tutti grazie a una combinazione di colore vincente, giallo e verde e light blue. Il motivo paisley perfetto. #Paisleyshorts

(Credits: Sandro Paris)

Il Mini dress dal sapore boho di Sandro è perfetto per mare e città con combo colore unconventional: arancione e blu. We like it! #Paisleydress

(Credits: Silvia Tracherassi)

Il perfetto abito da cerimonia dell'estate 2019? Quello di Silvia Tcherassi, chic e coloratissimo. #Paisleygown

(Credits: Farfetch)

La collezione di YSL è 100% bandana, come questa bella clutch con fondo nero. #Paisleyclutch

(Credits: Zimmermann)

Il motivo paisley è un grande protagonista della collezione P/E 19 di Zimmermann e lo troviamo perfino sulle décolleté! #Paisleyshoes