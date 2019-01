Diamo il benvenuto al 2019 interrogando le stelle, ma per scoprire quale sarà l'acquisto perfetto da fare



Ci sono tante cose scritte nelle stelle: se troverete l'amore, o lo coronerete, se avrete soddisfazioni nel lavoro, se amplierete la famiglia o vivrete all'insegna del divertimento. Possibile quindi che tra una costellazione e l'altra non giunga anche un segno che indichi... quale acquisto fare per iniziare un nuovo anno?

Tra tutti gli oroscopi 2019 che si possono trovare in giro, pronti a spiegarvi come sarà il vostro nuovo anno in riferimento ai "soliti" amore-soldi-salute-fortuna, ce n'è uno che vuole concentrarsi su qualcosa di più immediato e pragmatico. Parliamo di shopping e, l'oroscopo in questione, è il nostro!

Scoprite qual è il must-have corrispondente ad ogni segno e preparatevi ad affrontare i prossimi 12 mesi con "l'equipaggiamento" giusto.

ARIETE

"Rimboccatevi le maniche e datevi da fare tempestivamente perché ora potrete sciogliere i nodi più impegnativi".



Il must-have: Camicia COS, con maniche con polsino elastico. Perfette da rimboccare!

Credits: Cosstore.com







TORO

"Urano avvierà nel vostro segno una trasformazione continua, a volte più veloce a volte più meditata."

Il must-have: Giacca reversibile OPENING CEREMONY, con una faccia a fiori e una a quadretti. Per attuare la propria trasformazione!

Credits: Net-A-Porter.com















GEMELLI

"Rischiate di fare scelte poco ponderate o di fare il passo più lungo della gamba. Piedi per terra!".

Il must-have: Ballerine ROGER VIVIER classiche, flat per tenere i piedi ben saldi.

Credits: Mytheresa.com







CANCRO



"Attività sportiva, un buon programma alimentare, i professionisti giusti per consigliarvi".

Il must-have: un completo NIKE, leggings e top, per allenarsi con stile.

Credits: Net-A-Porter.com





LEONE



"Giove e Urano vi colmeranno di entusiasmo, di passione, di energia e desiderio".

Il must-have: Un completo super sexy, di AGENT PROVOCATEUR.

Credits: Net-A-Porter.com









VERGINE



"Relax, meditazione, sport dolci vi aiuteranno a recuperare la tranquillità".



Il must-have: una tuta di OLIVIA VON HALLE, comoda, in seta e cashmere.

Credits: Net-A-Porter.com











BILANCIA



"Chiudere i ponti col passato, percorrere nuovi sentieri, potare i rami secchi e fare le grandi pulizie".

Il must-have: hiking boots GUCCI, con dettagli logo.

Credits: Brownsfashion.com





SCORPIONE



"Le novità potrebbero arrivare ma senza bussare alla porta! Elasticità e prudenza: meglio navigare a vista".



Il must-have: la classica giacca impermeabile di PETITE BATEAU.

Credits: Petite-bateau.it





SAGITTARIO



"Il 2019 partirà con i fuochi d’artificio: siete tra i segni favoriti per la professione!"



Il must-have: zainetto PIQUADRO in pelle con vano porta i-Pad.

Credits: Piquadro.com





CAPRICORNO



"Allentate un po’: staccare farà bene alla vostra salute ma anche alla vostra capacità di impegno".



Il must-have: Un costume da bagno come questi di AKRAS.

Credits: Farfetch.com







ACQUARIO



"Sarete vitalissimi e dinamici quest’anno e vi sentirete davvero bene"



Il must-have: Una maglia BALENCIAGA, allegra come voi.

Credits: Net-A-Porter.com











PESCI



"Plutone e Saturno in Capricorno sono pronti a migliorare razionalità, concretezza e tenacia".

Il must-have: un occhiale da vista FENDI, per concentrarvi meglio sugli obiettivi.

Credits: Mytheresa.com





Credits: Oroscopo by Oroscopo.it