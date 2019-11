Perchè forse pioverà per sempre... ma se smettesse, gli occhiali da sole più cool sono questi!

D'accordo, lo ammettiamo: il clima di questo periodo e le infinite giornate uggiose fanno pensare a tutto fuorchè comprarsi un paio di occhiali da sole.

Ma prima o poi, o almeno lo speriamo con tutte le nostre forze, la pioggia cesserà e il sole ricomincerà a splendere anche sui nostri outfit.

E a quel punto i nostri sunglasses nuovi di zecca saranno l'accessorio immancabile per avere uno stile strepitoso.

Ma quali sono i modelli e le marche su cui puntare per la stagione autunno-inverno? Abbiamo individuato 6 tendenze top su cui orientarsi per andare sul sicuro.

Lasciatevi tentare dalle nostre proposte di shopping.









Occhiali da sole cat-eye





Silhouette allungata e quel fascino felino davvero irresistibile. Se cercate un modello glam per la stagione fredda, questo farà decisamente al caso vostro. Basic o impreziositi di cristalli o borchie, a voi la scelta.





Occhiali da sole squadrati





Se alle forme morbide e affusolate preferite quelle più decise, troverete grande soddisfazione negli occhiali squadrati: oversize, da vera diva, oppure più piccoli e discreti, perfetti per tutti i giorni.





Occhiali da sole a mascherina





Un tuffo nel passato, sul finire degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. Quando le mascherine avevano avuto un vero e proprio boom e non si indossava praticamente altro. La scelta giusta, ancora oggi, per chi non ha paura di osare con il look.

Occhiali da sole tondi





Se invece il vostro decennio di riferimento in fatto di stile sono i favolosi 70s, non potete non adorare i mitici round sunglasses, il modello iconico dello stile hippie. Osate senza timore con i colori: dall'azzurro al lilla fino al rosa super girlish.





Occhiali da sole a goccia





Per andare sul sicuro ci sono loro, da sempre una garanzia di stile. Semplici e sofisticati al tempo stesso, gli aviator sono infatti tra i modelli più versatili in assoluto e stanno bene praticamente a tutte. Un ottimo investimento, insomma.

Occhiali da sole a farfalla





Già da qualche stagione sono saliti alla ribalta. Merito di quel fascino delicato, romantico e femminile che conquista al primo sguardo. Con montatura tortoise o coloratissima, quello lo decidete voi.