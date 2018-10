La wish list di Ottobre? Ecco i capi e gli accessori irrinunciabili per il primo mese d'autunno



Ottobre è un mese ricchissimo di spunti per lo shopping dell'autunno-inverno, non trovate?

Innanzitutto è il momento più opportuno per investire in un bel cappotto (ma anche più di uno, eh) che ci accompagnerà all'insegna dello stile nei mesi successivi.

Poi iniziamo a sentire la voglia di capi caldi e comfy come un morbido pullover in lana e cashmere (se ci fornisce anche le previsioni meteo, come quelli della capsule collection "Sweater Weather" di Alberta Ferretti, meglio ancora!).

Da mixare con pantaloni flare a vita alta o da portare con disinvoltura anche su capi più eleganti, come un abito in lurex, la texture più glamour e scintillante di stagione.

Ai piedi non possono mancare un paio di sneakers nuove nuove o degli stivaletti passe-partout in pelle o in velluto.

Aggiungete una tracolla in suede, magari giocata sulle tonalità autunnali come l'intenso burgundy, un paio di occhiali da sole cat-eye e qualche bijoux, e il gioco è fatto.

Ecco una selezione con i pezzi must have del mese!

I capi e gli accessori must del mese di Ottobre Pullover della capsule collection Sweater Weather di ALBERTA FERRETTI.

Trench in denim TAGLIATORE 0205.

È dedicata a lui la capsule di tees e felpe di Liu Jo UOMO che celebra i 90 anni di uno dei più amati personaggi di sempre: Mickey Mouse! Inutile dire che dal suo armadio passerà velocemente al nostro!





Camicia stampa check SUN68.

Fa parte della capsule Tarots, il parka imbottito di MOORER che nasconde al suo interno il disegno dell' illustratrice Anna Godeassi.



Piccolo pendente a forma di elefantino in argento 925% e con finitura brunita lucida della collezione Balloon, NOVE25.

In occasione del mese della prevenzione e della lotta contro il tumore al seno, l'iconica t-shirt GLIMMED sostiene la Fondazione Umberto Veronesi.





Per scoprire le boutique Momonì: Sempre per il Mese della Prevenzione, il 25 ottobre il brand Momonì dedicherà un pomeriggio speciale nelle sue boutique per la campagna Nastro Rosa promossa da AIRC. Sarà possibile sostenere l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro acquistando l'esclusivo bracciale realizzato per l'occasione.Per scoprire le boutique Momonì: www.momoni.it

Pantaloni flare con bottoni gold LANACAPRINA.

Stivale alto con tacco stampa pitone della collezione disegnata da FILIPPA LAGERBACK X CARMENS.

Orologio con quadrante madreperla e maglia dorata ROSEFIELD WATCHES.

Whitney Bag in pelle e suede con borchie dorate MICHAEL MICHAEL KORS.

Abito midi a fiori con ruches REPLAY.

Sneakers di pelle Continental 80 ADIDAS ORIGINALS.

Tracolla in suede con applique colorate THREAD EM.

Abito plissé in lurex ALYSI.

Collana d'oro con charm a forma di casetta ALIITA.

Completo "pijama" in velluto stampato a tema floreale, con prezioso effetto dorato, LORETTA CAPONI.

Cardigan a fantasia con bottoni dorati ASOS.

Cappotto doppiopetto con colletto e maniche a contrasto GARAGE NOUVEAU.

Occhiali da sole NINA KRAVIZ X RAY-BAN.

Mini bag a mano SALAR.

Stivaletti texani in pelle & OTHER STORIES.

Coat in tartan PRIMARK.

Giacca sporty della capsule collection ADIDAS ORIGINALS by Daniëlle Cathari.

T-shirt con scritta e inserto in tulle KOCCA.

Anfibi in velluto LE DANGEROUGE.

Borsa dalla silhouette esagonale in pelle arancio SARAGIUNTI.

