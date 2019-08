Come affrontare il rientro dalle vacanze con il piede giusto? Ecco una selezione di must have che vi aiuteranno ad affrontare meglio il ritorno in città.



Umore grigio, malinconia, tristezza, malessere diffuso: sono tutti sintomi della sindrome da rientro post vacanze ma non abbiate paura, niente che una bella sessione di shopping non possa risolvere!

Fare acquisti, si sa, è terapeutico e se anche voi siete appena rientrate dalle ferie e avete bisogno di qualche piccolo escamotage per affrontare al meglio il ritorno in città, non vi resta che buttarvi a capofitto sullo shopping.

Sono tanti i capi e gli accessori che ci potranno fare comodo da qui fino all’arrivo dell’autunno e acquistarli adesso, appena tornate alla realtà, può essere un ottimo antidoto contro lo stress da rientro.

Se nelle ultime settimane abbiamo solo pensato a staccare la spina e a rilassarci, trascurando completamente gli acquisti, adesso è tempo di rimediare e di assicurare un upgrade stilosissimo alla nostra cabina armadio.

Cosa puntare per dare un bel refresh al guardaroba in vista della nuova stagione? Ecco 15 must have, pescati nelle collezioni autunno-inverno di grandi e piccoli brand, che vi tireranno su il morale e renderanno meno traumatico il ritorno al solito tran tran.





ANGELIA AMI Trench scamosciato con cintura in vita

Credits: angeliaami.com









THE ROW Abito lungo con scollo a v e maniche a sbuffo della capsule esclusiva del brand per NETAPORTER

Credits: netaporter.com









ALEXANDRE BIRMAN Stivaletti in pelle bianca con tacco mini

Credits: mytheresa.com









PETIT BATEAU T-shirt a righe a maniche corte

Credits: petit-bateau.it









& OTHER STORIES Gonna midi stampata con i bottoni

Credits: stories.com









ADIDAS Sneakers in pelle con strisce traforate

Credits: adidas.it





MANSUR GAVRIEL Jumpsuit blu a gamba larga

Credits: netaporter.com









BALENCIAGA Giacca di jeans dal fit oversize

Credits: netaporter.com









iBLUES Camicia a maniche lunghe con fiocco sul collo

Credits: it.iblues.it









MANGO Jeans neri a gamba dritta

Credits: shop.mango.com





AQUAZZURA Ballerine a punta a stampa pitoccata

Credits: mytheresa.com





OLYMPIA LE-TAN Clutch rettangolare con ricami

Credits: modaoperandi.com









MAX MARA Occhiali da sole cat-eye tartarugati

Credits: it.maxmara.com









SUN68 Pullover con scollo tondo a maniche lunghe

Credits: sun68.com













DIOR Saddle bag in pelle nera

Credits: dior.com