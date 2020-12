L'abbiamo capito: fare acquisti fashion "second hand" è virtuoso a livello ambientale, etico e sociale. Abbiamo selezionato la top 10 di website e applicazioni a cui affidarvi

Per uno shopping davvero "eco" a tutti i livelli, le applicazioni e i siti che permettono di comprare e vendere moda di seconda mano sono gli alleati numero uno.

Per prima cosa ci permettono di fare shopping a basso impatto ambientale. La compravendita di prodotti già esistenti e utilizzati da altri è una pratica virtuosa perché si inserisce in quel lodevole meccanismo del recycling di cui ormai anche la moda è ben consapevole.

E poi consentono di fare acquisti "eco" anche nel senso di economici: l'acquirente risparmia scegliendo pezzi second hand mentre il venditore si può finalmente liberare della clutch che avrà messo sì e no due volte, guadagnando ciò che investirà in un’altra borsa.

Per aiutarvi ad assecondare il circolo virtuoso del riciclo sul piano fashion, abbiamo selezionato la top 10 di app e siti web con cui vendere e acquistare abbigliamento e tutto ciò che fa gola a noi appassionate di moda a 360°.

Ecco le più interessanti (e serie) realtà a cui affidarsi, sia lato venditore sia lato acquirente

Clothest*



Si chiama Clothest* ed è una nuova piattaforma di ecommerce no-profit di abiti e accessori second-hand di alta moda.

Raccoglie e vende abiti usati di brand del lusso per finanziare i progetti di assistenza della Casa Famiglia Caritas di Montevarchi (che aiuta circa 200 persone all’anno).

Acquistando gli abiti usati disponibili sul sito, si aiuterà sia l’ambiente sia il prossimo. Diminuisce infatti l’impatto ambientale della moda a al contempo permette di aiutare chi è in difficoltà.

Su sito si può donare un capo in maniera molto semplice, basta riempire un modulo in cui si inseriranno le informazioni del vestito e prenotare il ritiro (con spedizione gratuita a carico di Clothest*). Il ricavato delle vendite viene donato alla Casa Famiglia Caritas di Montevarchi.

Oltre a donare, si può anche acquistare un indumento nella sezione shop, scegliendo tra quelli già donati da altri.





Maimesso



Maimesso è il primo "re-commerce" che viene a prendere gli abiti mai messi direttamente a casa nostra, gratuitamente, prenotando il ritiro del corriere. Basta metterli in una scatola, questo è l’unico sforzo richiesto.

Si può anche comprare, scegliendo tra abiti nuovi con cartellino oppure tra nuovi pre-owned a prezzi molto convenienti.

Gli abiti vengono fotografati e venduti su Maimesso a una cifra appetibile e il cliente guadagnerà il 40% senza dover fare nient’altro se non decidere di cosa disfarsi.

Se i capi dovessero poi risultare invenduti, è possibile richiederli indietro oppure permettere a Maimesso di donarli in beneficienza.

Un circolo virtuoso che aiuta l’ambiente, il portafogli, chi ha bisogno di aiuto e anche la coscienza di ciascuno di noi, quindi.





Vinted



Vinted, la più grande piattaforma online close to consumer europea dedicata alla moda second hand, è arrivata finalmente anche in Italia!

Con una community in espansione che conta già 34 milioni di membri, l’app di Vinted è ora disponibile pure per noi. Gratuita e facile da usare, si rivela uno strumento intuitivo che permette la compravendita di abiti e accessori in maniera rapida e sicura.

Si caricano facilmente le foto degli articoli, senza costi aggiuntivi, e al venditore viene riconosciuto il 100% del prezzo del capo venduto.

Gli acquirenti avranno la possibilità di scoprire l’app, impostare le loro preferenze per cercare capi fashion e andare a caccia di vere e proprie chicche, il tutto a prezzi competitivi.

Tra i servizi che Vinted offre, c’è la Protezione acquisti per chi compra (pari al 5% del prezzo dell’articolo più una commissione fissa di 0,70 euro), varie modalità di spedizione a prezzi vantaggiosi, assistenza clienti e un sistema che integra metodi di pagamento verificati e transazioni protette.





Depop



Nel cuore di ogni fashionista con il pallino dello stile vintage c’è Depop, una delle app più cool con cui fare affari di seconda mano.

Si tratta del celebre marketplace virtuale che permette di scattare una foto di ciò che si vuole postare (per venderlo o scambiarlo con altri articoli), seguire amici e conoscere persone dallo stile che più ci piace.

Funziona sulla base del meccanismo dei follower, in maniera simile a Instagram. Anche come esperienza a livello di interfaccia dell'app riecheggia quella accattivante del social network fotografico.

Si possono vendere e comprare articoli di abbigliamento, gioielli, oggetti d’arte, libri, riviste, musica, film e anche pezzi di arredamento.

La Protezione PayPal viene applicata a tutte le transazione in-app, per rendere sicuro ogni acquisto.

La cosa più bella è che il profilo che si forma di post in post diventa una specie di boutique personale! Di ciascun articolo si può decidere liberamente il pezzo, applicare filtri migliorativi alla foto, aggiungere una descrizione creativa e procedere poi con la vendita.







Vestiaire Collective



Vestiaire Collective non è solo una piattaforma con relativa app dedicata in cui comprare e vendere pezzi luxury second hand: è innanzitutto una community che conta più di 9 milioni di fashion lover. Tutti i membri utilizzano l’app per fare affari con pezzi firmati di marchi d’alta moda come Louis Vuitton, Céline, Gucci, Hermès, Rolex e Cartier.

Si possono trovare sia i keypieces del momento appena usciti sia capi vintage intramontabili. Il catalogo conta oltre 40.000 nuovi articoli a settimana tra borse, vestiti, gioielli, scarpe e orologi…

Acquistando tramite app si può guadagnare parecchio, arrivando fino al 70% di sconto sul prezzo in negozio.

Ogni articolo venduto viene rigorosamente controllato da un team di esperti prima di essere spedito e anche il pagamento è in tutta sicurezza, tramite carta di credito e Paypal. C'è pure la possibilità di pagare gli acquisti in comode rate senza interessi (utilizzando Splitit).

L’applicazione consente di fare le foto con il proprio smartphone o tablet e caricarle direttamente sul sito, gestendo le vendite on the go: ovunque vi troviate, potete rispondere ai potenziali acquirenti e ricevere avvisi quando la vendita è andata a buon fine.





Rebelle



Rebelle è una piattaforma online per articoli di lusso molto richiesti. Si basa su una vasta gamma di pezzi di moda donna tra cui scegliere, selezionando prodotti di collezioni passate ma abbastanza recenti oppure capi vintage, tutti in ottimo stato e dallo stile intramontabile.

Sono disponibili capi e accessori di oltre 600 brand, da Louis Vuitton a Chanel, da Prada a Isabel Marant.

Il controllo dell’autenticità degli articoli è garantito da Rebelle che si impegna a fare analizzare da un team di esperti ogni prodotto. Molte influencer, da Leonie Hanne ad Alexandra Lapp, hanno un profilo ed è possibile entrare direttamente nel loro guardaroba virtuale per comprare abiti, borse e scarpe che appartengono a queste celeb dello street-style internazionale.







Vide Dressing



Anche Vide Dressing è un buon amico per chi sta cercando di vendere e comprare pezzi usati.

È un e-commerce che offre prodotti di oltre 14mila brand, da Zara a Prada per soddisfare ogni gusto, stile, esigenza e budget.

L’app dedicata permette di pubblicare gli annunci di vendita in maniera facile e rapida, così come di seguire le ultime tendenze e di trovare capi unici in poche mosse.

Si basa su community di appassionati di moda composta da oltre un milione di membri che diventa una specie di famiglia cool a cui appartenere!

Ogni giorno vengono postate più di 3.000 novità, per un assortimento totale di circa 950.000 tra borse, abiti, scarpe, gioielli, capispalla… Tutto quello che volete accogliere-nel oppure liberare-dal vostro armadio trova in Vide Dressing lo step intermedio ideale.

Gli sconti arrivano anche all'80% rispetto agli articoli nuovi, inoltre offerte e promozioni su alcune categorie di prodotto sono attive tutto l’anno.

Prevede la garanzia "Soddisfatti o rimborsati" grazie a cui si può restituire l'articolo acquistato e chiederne il rimborso.

Tutti i pezzi luxury sono controllati e certificati da un team di esperti e i pagamenti sono protetti, per garantire un’esperienza sicura a tutti i livelli.







TheRealReal



TheRealReal è la piattaforma di re-selling fondata da Julie Wainwright nel 2011 che oggi conta più di 4 milioni di membri.

Da Chanel a Hermés, da Louis Vuitton a Gucci fino ad arrivare a Prada, Rolex, Cartier, Patek Philippe e Van Cleef & Arpels, troverete su questo sito tante proposte ideali per appassionate di stile chic.

Gli articoli da vendere si inviano a TheRealReal che autenticherà il prodotto e lo fotograferà.

Una volta venduto, la somma sarà accreditata al venditore, con una commissione che va dal 40 all’85%, a seconda del tipo di servizio e del valore del capo.

Rebag



Più settoriale è invece Rebag, il sito in cui vendere la propria borsa.

In questo caso lo scambio non avviene con altri utenti ma con Rebag stesso. Il sito valuta e compra borsette di ogni tipo, modello e stile, chiaramente solo a patto si tratti di articoli in ottimo stato.

Per vendere basta caricare una foto sul sito o sull’app dedicata e nel giro di un paio di giorni si riceverà una valutazione da parte dell’e-commerce. Se si accetta l’offerta, si può procedere inviando la borsa al sito e il pagamento verrà versato entro pochi giorni dalla ricezione dell’articolo.

Comprende anche una formula chiamata "Infinity" che offre la possibilità di cambiare anche più di due borse all’anno: se avete acquistato una borsa su Rebag e restituite l’acquisto entro sei mesi, il sito vi assicura un credito di almeno il 70% sul prezzo di vendita da spendere sulla piattaforma. Per un continuo investimento in borsa, insomma!

The Luxury Closet



Più che un e-commerce, The Luxury Closet è un e-boutique. Stiamo infatti parlando del paradiso dei pezzi extra lusso.

Qui potrete trovare capi e accessori rari, fuori produzione, di edizioni limitate non più in commercio… Insomma, un mondo da esplorare per rifarsi gli occhi, rifarsi il guardaroba (se siete acquirenti) ma anche rifarsi il portafogli (se siete venditori).

Per rendere la propria borsa, paio di scarpe o gioiello disponibile all’acquisto, si deve prima compilare un formulario in cui si andrà a descrivere il prodotto, dopodiché la piattaforma deciderà se fare ritirare o meno il vostro pezzo. Il ritiro è a loro carico, basterà programmarlo con un corriere.

Il pagamento si basa sul sistema del conto vendita e si può vendere e acquistare da tutto il mondo perché le spedizioni sono worldwide.