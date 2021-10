I trend e i must have per il prossimo anno dalle passerelle di New York, Londra, Milano e Parigi.

Cosa andrà di moda il prossimo anno? A conclusione di un intensissimo fashion month, svoltosi all’insegna di una ritrovata normalità con show e appuntamenti finalmente in presenza, è arrivato come di consueto il momento di fare il punto su quelli che saranno i trend e le novità che ci accompagneranno nel corso della next season.

Colori, stili, must have, abbinamenti: le sfilate Primavera-Estate 2022 andate in scena sulle passerelle di New York, Londra, Milano e Parigi hanno delineato in maniera accurata il guardaroba della nuova stagione.

Un guardaroba coloratissimo, divertente e a tratti esagerato, venato di nostalgia ma al contempo proiettato verso il futuro, dove trovano posto influenze sporty e audaci giochi cut-out, colori pastello e paillettes, pezzi evergreen e nuovi passepartout.

Vi abbiamo incuriosito? Non vi resta allora che continuare a leggere e scoprire le 10 tendenze chiave della prossima stagione calda che abbiamo selezionato per voi.

Tendenze moda Primavera Estate 2022: Vita bassa

Dopo stagioni di pantaloni e gonne high waist è tempo di fare dietrofront. Sulla scia inarrestabile del trend #2YK nato su Tik Tok e amatissimo dalla Gen Z, la moda della prossima estate riporta in auge la famigerata vita bassa. La buona notizia è che le sue declinazioni saranno davvero tantissime: accanto a jeans e minigonne troveranno spazio anche bermuda, palazzo pants e pencil skirt ipersofisticate.

(Nell’immagine: Miu Miu, Isabel Marant, Drome)

Tendenze moda Primavera Estate 2022: Animal print

Più che una tendenza, l’animalier resta un evergreen davvero irrinunciabile. Non stupisce quindi trovare tra le proposte degli stilisti spolverini tigrati, blazer maculati e abitini dai motivi sauvage. L’importante è abbinarli nel modo giusto: potete optare per un solo capo animal print, da abbinare a pezzi più basic, oppure accostare tra loro item con stampe diverse per conferire al look un’attitude decisamente “graffiante”.

(Nell’immagine: Dolce&Gabbana, Roberto Cavalli, Valentino)

Tendenze moda Primavera Estate 2022: Co-ords e completi

Il mix & match - lo abbiamo detto poc’anzi - continua a spopolare, ma il prossimo anno troveranno posto tra le ante dei nostri armadi anche tanti co-ords e completi. Un trend già avvistato nel corso delle ultime stagioni che continuerà a farci battere il cuore: prepariamoci a fare incetta di matching set in maglia e coordinati dalle linee sporty, ma anche di tailleurini a quadri pastello in perfetto stile ‘90s. Noi abbiamo già puntato quello di Chanel, una chicca che sembra uscita direttamente dal guardaroba di Cher Horowitz, la protagonista del film cult Clueless.

(Nell’immagine: Jil Sander, Jason Wu, Chanel)

Tendenze moda Primavera Estate 2022: Abiti cut-out

E a proposito di revival, tra i big coming back avvistati sulla catwalk non possiamo non citare gli abiti cut-out. Forbici alla mano, stilisti e designer si sono sbizzarriti con scollature, tagli strategici e oblò, aggiungendo un pizzico di sensualità - ma anche un tocco originale e inaspettato - alle mise di stagione. Un trend già molto amato dalle celebs, che sfoggeremo anche lontano dal red carpet.

(Nell’immagine: Saint Laurent, Stella McCartney, Roberto Cavalli)

Tendenze moda Primavera Estate 2022: Color block

“Colore” sarà indubbiamente una delle parole d’ordine per la bella stagione. A farla da padrone, nuance pastello e tinte vitaminiche, enfatizzate da accostamenti decisi ma super chic. Una palette perfetta per fare il pieno di buonumore e cancellare ogni traccia del grigiore invernale.

(Nell’immagine: Giorgio Armani, Dior, Loewe)

Tendenze moda Primavera Estate 2022: Frange

Extra long o a cascata, danzanti tipo charleston oppure folk chic. Le frange saranno il dettaglio coreografico in grado di movimentare anche il più rigoroso degli outfit. Le ritroveremo un po’ dovunque - su long dress, gonne midi e crop top - sia in versione colorata che in total black. L’accostamento da provare? Quello con sandali o ballerine flat.

(Nell’immagine: Victoria/Tomas, Salvatore Ferragamo, Proenza Schouler)

Tendenze moda Primavera Estate 2022: Giacche di pelle

Il capospalla d’elezione per la primavera resta sempre lui, o meglio, lei: la giacca di pelle. Certezza incrollabile del guardaroba, regina della mid season, insostituibile alleata di stile, la leather jacket continuerà a essere in cima alle nostre shopping list. Il modello da accaparrarsi senza esitazioni potrebbe in realtà già trovarsi nel nostro armadio. Si tratta infatti di un grande classico, il chiodo.

(Nell’immagine: Alexandra Moura, Balmain, Prada)

Tendenze moda Primavera Estate 2022: Lingerie a vista

Bando alla timidezza! Il diktat che arriva dalle sfilate è esattamente questo e si traduce in un tripudio di reggiseni, bralette e corsetti da portare rigorosamente a vista. Al posto del top ad esempio, come insegnano Fendi e Marco Rambaldi, oppure sopra i vestiti, alla maniera di Acne Studios. Più che una tendenza, un invito a osare di più e a giocare con il proprio stile.

(Nell’immagine: Marco Rambaldi, Acne Studios, Fendi)

Tendenze moda Primavera Estate 2022: Minigonne

A vita alta oppure bassissima, sfrangiate, con tasche o a portafoglio, purché rigorosamente micro. Le gonne targate 2022 sono un inno alla femminilità e regalano una ventata di freschezza ai look dell’era post pandemica. Tra i modelli most wanted, la miniskirt di Miu Miu, low waist e con l’orlo tagliato a vivo, e quella girlish style firmata Blumarine.

(Nell’immagine: Miu Miu, Etro, Blumarine)

Tendenze moda Primavera Estate 2022: Pantaloni shiny

Lustrini e paillettes non mancano mai all’appello quando si tratta di tendenze e i pants dalle trame shiny avvistati a più riprese in passerella non fanno che confermare questa tesi. Saranno loro il pezzo chiave della nuova stagione su cui puntare senza esitazioni. Il segreto per renderlo ultra cool? Mixarlo a capi basici, t-shirt in primis. Fidatevi, farete… scintille!

(Nell’immagine: Dolce & Gabbana, Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini)

Ph. Credits: Getty Images, Press Office