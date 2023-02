Arriva il "baby boudoir" tra pizzi, lingerie, seta e abiti see-trough tutto rigorosamente rosa & co.

La moda boudoir negli ultimi anni ha mostrato un vero e proprio aumento di popolarità che non è di certo passato inosservato. Solo nelle sfilate più recenti - come quelle della Primavera Estate 2023 Ready-To-Wear di Nensi Dojaka, Valentino, Antonio Marras e Gucci Cosmogonie - ha trionfato in tutto il suo splendore una moltitudine di creazioni sensuali e irriverenti caratterizzate da trasparenze, pizzi, tulle, corsetti e lingerie a vista.



Dai Måneskin a star come Chiara Ferragni, Suki Waterhouse e Kylie Jenner, anche le celeb sembrano non essere rimaste indifferenti al fascino emanato da questo trend.



Tra gli abiti più belli ricordiamo per esempio l’indimenticabile outfit indossato da Bella Hadid in occasione after-party del Met Gala 2022: un tripudio di pizzi e corsetteria all black firmato dalla designer turco-britannica Dilara Findikoglu.





Moda Primavera 2023: la tendenza del "baby boudoir"





Ma, forse, grazie all’arrivo della primavera, o semplicemente a causa di un cambio di rotta, il trend boudoir sembra aver acquisito man mano una nuova sfumatura sempre più dolce ed eterea. Le passerelle d’altronde parlano chiaro: il baby boudoir, la nuova tendenza che integra i colori pastello all’interno del mondo boudoir (a partire dal rosa), sarà il protagonista indiscusso della moda primaverile ed estiva.



Da Victoria Beckham a Givenchy, passando per Ermanno Scervino e lo stesso Gucci, le nuance che dominano la lingerie sono rigorosamente chiare e soft, con una buona predominanza di rosa.



Non solo: ad aprire le porte a quella che probabilmente sarà una nuova visione del baby boudoir, inserito e indossato anche in contesti più formali come red carpet e awards vari, è stata Florence Pugh che, ai British Independent Film Awards 2022 si è presentata in una nuvola di lingerie e tulle firmata Rodarte. L’attrice ha infatti calcato il tappeto rosso con uno slip-dress di raso con una grande rosa sulla scollatura e una voluminoso cappa di tulle, entrambi, ovviamente, rosa.



Non preoccupatevi, il baby boudoir però non si limita solamente al rosa baby. Sicuramente la palette cromatica che lo caratterizza è incentrata principalmente sul pink, ma comprende anche una serie di tonalità definite “vicine” come il rosa antico, il pesca, il beige, il bianco e perfino colori pastello come l’azzurro (in versione super light!) che vi permetteranno di ricreare i vostri look preferiti giocando con le nuance che più vi piacciono e si adattano a voi. L’importante è non dimenticare che il fil rouge che accomuna tutti questi colori è il loro valore tenue e desaturato. Per il resto, via libera alla vostra fantasia!

Continuate a leggere per scoprire la nostra selezione con i capi ispirati al trend baby boudoir più cool per la primavera!

Vestito in seta rosa CARINE GILSON su Farfetch

Credits: farfetch.com

Vestito in seta con ricami ZARA

Credits: zara.com

Lingerie bianca con pizzo MARKS & SPENCER su Zalando

Credits: zalando.it

Vestito rosso MANGO su Zalando

Credits: zalando.it

Vestito kaki pizzo MAISON CLOSE su Farfetch

Credits: farfetch.com

Sottoveste longuette in seta INTIMISSIMI

Credits: intimissimi.com

Vestito in seta Georgette trasparente NENSI DOJAKA su Luisaviaroma

Credits: luisaviaroma.com

Vestito midi Brigitte con piume SLEEPER su Luisaviaroma

Credits: luisaviaroma.com