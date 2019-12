La pelle per l'inverno 2020 si sfoggia da capo a piedi. Pronte a scoprire le combinazioni top? Eccole in 5 proposte total leather da copiare subito!

Tutta questione di pelle, sì, ma in tema di stile. Le tendenze per l’inverno 2020 vogliono la pelle in total look. E non solo nera.

Bianca, rossa, gialla… il colore non importa purché sia indossata da capo a piedi. E non necessariamente in tinta unita o en pendant, il bello sta anche nel divertirsi a giocare con tinte a contrasto che mettano ancora di più in risalto l’effetto leather.

Impegnativo? Se pensiamo all’uso della pelle che faceva Gianni Versace in quella che era stata appellata dai più l’era Versace - tra gli anni 80 e i 90 - forse. I suoi leather-look, sebbene sdrammatizzati da abbinamenti con chiffon, tulle e seta, non erano di certo per tutte e per tutti i giorni. Complici talvolta i tagli degli abiti dall’attitude grintosa, rock e perché no, trasgressiva. Talvolta l’ispirazione al bondage, seducente e "aggressiva".



Oggi la risposta è no. La combo pelle su pelle (su pelle su pelle su…) riesce a dar vita ad abbinamenti easy to wear, anche da giorno. Insomma, oggi Sandy di "Grease" nel suo giubbotto nero di pelle sui pantaloni super slim indossati per sedurre Danny nella scena finale del musical (1978) sulle note di You're the one that I want, sarebbe super attuale.

Pronte a scoprire tutte le tendenze sul tema? Ecco 5 proposte da far "accapponare la pelle", tutte da copiare!

Abito lungo + Giacca + Accessori

Total look nel materiale sì, ma anche nel colore: bordeaux su bordeaux, anche di diverse gradazioni purché siano uno la sfumatura dell'altro. Vi suggeriamo un lungo abito chemisier con cintura in vita, una giacca modello Sahariana con tasche e revers, una piccola borsa da portare a mano. Per un look al gusto di un vino rosso che sembra appena uscito dalle cantine del Chianti.

Il tutto da accompagnare a un paio di stivali alti con tacco grosso in stile snake.

Abito NANUSHKA, giacca LOW CLASSIC, borsa DIOR, stivali 8 BY YOOX

Camicia + Pantaloni

Il completo coordinato in pelle, is always a good idea. Una camicia leggermente over e lunga oltre i fianchi da stringere in vita con un paio di pantaloni comodi en pendant, in tinta caramello, sono la combo perfetta da spezzare con accessori colorati. Cosa ne dite di una tote piccola, verde smeraldo, con maxi motivo intrecciato e manico cut out, e di un paio di ballerine color pervinca a punta con maxi fibbia?

Camicia e pantaloni &OTHER STORIES, borsa BOTTEGA VENETA, ballerine SERGIO ROSSI

Giacca in pelle + Pantaloni + Accessori

Da tinta unita a color block, è bella da far venire la pelle d’oca, la liaison tra spolverino blu avio dal taglio essenziale e pantaloni, altrettanto minimal, in una scura gradazione di salmone. Il tutto da completare con accessori cipria: mini borsa a tracolla matelassé e pumps con tacco a spillo, tempestate di borchie. Per un dettaglio rock che aggiunga un tocco di grinta all'ensemble.

Capospalla PRADA, pantaloni GUCCI, borsa MIU MIU, scarpe VALENTINO

Gonna + Giacca Biker + Anfibi

Alle casual-addicted, invece, suggeriamo gonna midi longuette verde oliva d’ispirazione militare che aderisca alla silhouette, meglio se nella versione sporty con bottoni sul davanti e maxi tasconi. Abbinatela a una giacca biker marrone dalla vestibilità over, da portare aperta con maniche leggermente scorciate (sempre che il clima lo consenta). Sotto, una felpa crema con cappuccio e ai piedi un paio di anfibi che richiamino la tinta del giubbotto.

Gonna MARNI, giacca GANNI, felpa MONKI, scarpe DR MARTENS

Salopette + Cappello + Stivaletti

Per chi invece vorrebbe solo la pelle nera ecco una proposta d'allure tanto rock quanto utility: salopette in pelle stile uniforme, baker boy hat effetto trapunta e infine un paio di stivaletti d'ispirazione trekking a stampa cocco con suola carrarmato. Da aggiungere, un dolcevita crema, per un risultato in bianco e nero.

Salopette FEBE, dolcevita FALCONERI, cappello BORSALINO, scarpe PRADA

