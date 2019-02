Il celebre club newyorkese rivive sulla passerella autunno inverno di Michael Kors

Lustrini, piume, paillettes. Tutto rimanda al glamour sulla passerella di Michael Kors, che ha presentato ieri mattina al Cipriani Wall Street la collezione Autunno Inverno 2019-2020.

L'ispirazione, non a caso, nasce da uno dei luoghi cult di New York: lo Studio 54, il celebre club che tra gli anni 70 e 80 ha ospitato artisti, celeb e personaggi di spicco a livello internazionale.





E proprio dal centro nevralgico della cultura, della musica e della moda di quegli anni arriva dritta dritta al guardaroba un'allure Seventies irresistibile.

Giacche e trench in pelle patchwork e pellicce voluminose, rigorosamente ecologiche, s'indossano su lunghi chemisier a fantasia.

I maxi cardigan in caldo mohair si abbinano a romantici abiti in seta floreale.

Giochi di sovrapposizione e asimmetrie creano movimento sui completi in stampa check dal taglio sartoriale.





I look da sera poi sono un tripudio di riflessi metallizzati oro e argento e strass applicati a mano su cui campeggia il logo Studio 54.

Gli accessori? Calze a rete, scaldamuscoli da dance floor, e sandali con tacco vertiginoso e plateau.





Michael Kors: focus sulle borse

Menzione d'onore per le borse, da sempre uno dei cavalli di battaglia del brand.

Ebbene, la collezione per il prossimo autunno non delude certo le aspettative: i modelli proposti sono tanti e diversificati e mettono d'accordo tutte.

Dalle tracolle super capienti in pelle cuoio da indossare all day long alle versioni tonde in pelle patchwork.

Dalle nuove It bags con il logo dello Studio 54 stampato alle pochette a rombi metallizzati per le serate più sfavillanti.

Insomma ce n'è per tutti i gusti!





Lo show si è concluso con l'esibizione live sul palco di Barry Manilow che ha intrattenuto pubblico e modelle cantando uno dei più grandi successi: Copacabana.