Matilda, sei mitica (e con te il tuo pigiama ricamato super wow)!

Ieri sera la 71esima edizione 2021 di Sanremo ha aperto i battenti tra misure di sicurezza, distanze di sicurezza e un pubblico di "poltroncine".



Ma la musica non è certo mancata e con lei la consueta carrellata di abiti e look.



*** Sanremo 2021: gli abiti sul palco dell'Ariston ***



In un turbinio di lustrini e paillettes in perfetto mood sanremese (vedi Noemi in Dolce & Gabbana, Madame in Dior e Francesca Michielin in Miu Miu) c'è stato però un look che ci ha strappato un vero e proprio applauso.

A indossarlo lei, la co-conduttrice della prima serata della kermesse, Matilda De Angelis, giovane e super talentuosa attrice italiana, vista in The Undoing con Hugh Grant e Nicole Kidman solo per citare il suo ultimo impegno in tv, e presentatrice spigliata, ironica e impeccabile.



Tre i look sfoggiati durante la serata, tutti firmati Prada, ma è l'ultimo che ci ha fatto dire: "Matilda, una di noi"!



Perché, ormai, all'ultima fase della prima serata, quando la mezzanotte era già passata da un pezzo e anche lo spettatore più assiduo cominciava a perdere colpi, la nostra Matilda ha scelto il look più adatto a questa parte dello show: un pigiama.





In fondo era già tardi, tanto vale scegliere qualcosa di più comodo (e anche originale). Perché allora non sdoganare finalmente il pigiama sul palco più famoso della tv italiana?

Certo, non parliamo di un pigiama qualsiasi, ma un modello minimal chic grigio antracite in kid mohair di Prada, impreziosito da ricami e applicazioni che ovviamente è più adatto a un aperitivo con le amiche (quando si poteva) o come look da cerimonia un po' diverso dal solito che a una serata "divano + Netflix".

Pero abbiamo apprezzato a scelta. Del resto, il 2020 ce l'ha in qualche modo insegnato: se bisogna mettersi in pigiama tanto vale sceglierlo bellissimo!