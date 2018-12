Un capo che non può mancare nel guardaroba invernale è la mantella. Ecco 10 modelli che vi faranno innamorare di questa protagonista degli outfit a prova di freddo



Calda, leggiadra ed elegante. In un parola sola: mantella!



Il capospalla più interessante di questo autunno inverno 2018-2019 è proprio lei. A metà tra la giacca e l’accessorio, la mantella riesce a dare quel tocco di raffinatezza senza tempo, facendo sentire chi la indossa una vera principessa.

E contemporaneamente è un dettaglio che emana calore e voglia di coccole, come un plaid morbido da cui farsi avvolgere davanti al camino…



Insomma, un capo versatile e poliedrico che sarà la vostra ossessione cocoon per l’inverno!



Per aiutarvi a scegliere quella più adatta a voi, ecco 10 mantelle perfette per ogni guardaroba, stile e personalità.











FORTE-FORTE Mantella in mohair a righe.



Photo Credits: forte-forte.com







ALEXANDER MCQUEEN Mantella in lana e cachemire a righe.



Photo Credits: alexandermcqueen.com







MISSONI Mantella in lana, cachemire e alpaca.



Photo Credits: missoni.com





IMPERIAL Mantella con volant asimmetrico.



Photo Credits: imperialfashion.com







GUCCI Mantella con motivo voliére in jacquard.



Photo Credits: gucci.com







BURBERRY Mantella in pile di lana.



Photo Credits: burberry.com





SEVENTY Mantella di lana con frangia e collo in pelo.



Photo Credits: seventy.it





ETRO Mantella a stampa in cashmere e seta.



Photo Credits: mytheresa.com





KARL LAGERFELD Mantella a smoking.



Photo Credits: zalando.it