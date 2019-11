Ondate di freddo in arrivo? No panic! Presto sarete pronte ad affronatrlo con uno di questi 10 cappotti Mango.



“Per stare bene ogni tanto bisogna farsi un regalo”: è la prima regola della shopping therapy. Sì, ma da dove iniziare? Dal cappotto, ovviamente! Non ci sono né scuse e né rimpianti perché è un capo assolutamente indispensabile ma allo stesso tempo pratico e cool. Ma quali sono i modelli su cui investire in questo momento?

Diamo una sbirciata nel catalogo di uno dei brand di fast fashion più amati: Mango! Il marchio spagnolo propone una collezione di cappotti declinati in diversi tessuti e stili, versatili e sempre up-to-date, pronti a soddisfare i gusti delle it-girl più esigenti. Sembrano pensati per ogni occasione e spaziano dai modelli scandi-cool (o scandinavi) dalla linea dritta ed extra long, a quelli dal fascino urban che si distinguono per i colori vibranti e vitaminici (tra i preferiti delle fashioniste).

Non mancano però i cappotti stile preppy con la tradizionale chiusura ad alamaro (tipo montgomery) e quelli più classici a doppio petto in chiave navy in tinta unita o in versione check. Insomma, sono tutti perfetti per completare ogni mise e aggiungere un touch di personalità. Di seguito troverete 10 modelli di cappotti Mango che andranno più a ruba questo inverno!





MANGO Caban con bottoni dorati.

Credits: shop.mango.com

MANGO Cappotto modello vestaglia con cintura in vita.

Credits: shop.mango.com

MANGO Cappotto arancione oversize con bottoni neri a contrasto.

Credits: shop.mango.com

MANGO Cappotto verde stampa check.

Credits: shop.mango.com

MANGO Cappotto panna dal design destrutturato.

Credits: shop.mango.com

MANGO Cappotto in ecopelliccia doppio petto con cintura.

Credits: shop.mango.com

MANGO Cappotto grigio con doppi bottoni e tasche laterali.

Credits: shop.mango.com

MANGO cappotto nero con zip sul davanti.

Credits: shop.mango.com

MANGO cappotto in tweed bianco e nero.

Credits: shop.mango.com

MANGO Capotto morbido in Principe di Galles.

Credits: shop.mango.com