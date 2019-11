Il trend speaking parla chiaro: scegliamo un capo knit con scritta e seguiamo l’unica tendenza a servirci le caption su un piatto d’argento!

Inaugurato tre anni fa dalla mitica Rainbow Week di Alberta Ferretti, lo "speaking clothing" ovvero l'abbigliamento decorato con "caption" fatte di scritte e simboli di vario genere, ha ormai conquistato tutti.

I pionieri del trend "abbigliamento parlante" sono stati gli influencer che lo hanno usato come mezzo per comunicare con i propri followers attraverso il solo outfit.

Ora che la moda continua a spopolare non solo fra gli insta addict, vi proponiamo una splendida selezione di maglioncini "parlanti" con scritte di ogni tipo che diranno "la loro".

Saranno in grado di dire anche "la vostra"?

Scegliete il maglioncino parlante che più vi si addice, il perfetto pezzo statement dell’abbigliamento autunno inverno da abbinare a capi street come pantaloni in velluto a coste, denim, mini gonne ma anche a abiti slip e da sera (senza dimenticarci che è anche il perfetto regalo di Natale!).









(Credits: Giada Benincasa)

I maglioni romantici in cachemire pregiato di Giada Benincasa sono la signature del brand. #PensamiSempre





(Credits: Violante Nessi)

Ancora romanticismo per Violante Nessi che propone un maxi maglione "Amore" in cashwool con scritte in rilievo e dettaglio di bottoni oro. #Amore





(Credits: Desigual)

"Vive la France!" per Desigual che propone un maglioncino con scritto il famoso motto della rivoluzione francese "aggiustato" con il logo del brand. #Desigualité





(Credits: Pinko)

Con il maglioncino di Pinko affronterete le vacanze in montagna con stile e comodità! #MountainChic





(Credits: Falconeri)

Voglia di partire alla volta di una grande capitale straniera? La capsule in cashmere Horizons di Falconeri è un viaggio intorno al mondo che celebra le grandi metropoli mondiali #Globetrotter





(Credits: Dior)

La proposta di Dior è logo e sporty con il numero e mitico motto. #Jadior





(Credits: Manila Grace)

Il maxi pull di Manila Grace ha un disegno di drago stile "Game of Thrones" e la scritta "Together Forever": lasciamo a voi l'interpretazione ragazze! #TogetherForever





(Credits: Ottod'ame)

Ancora amore infinito per Ottod'ame che propone un maglioncino speaking intervallato da cuori e colore. #AmoreInfinito





(Credits: Stella McCartney)

La capsule dedicata ai Beatles di Stella McCartney è un tributo alla musica e al papà della stilista, Paul. #AllYouNeedIsLove





(Credits: Gucci)

Lo storico slogan femminista del '68 arriva sul maglione di Gucci per ribadire, ancora oggi, quanto sia importante non abbassare la guardia sul diritto di scelta delle donne. #MyBodyMyChoice





(Credits: La Double F)

Le logo addict andranno pazze per il pullover di Givenchy rosso e nero disponibile sull'e-commerce The Double F. #LogoLove

(Credits: Blumarine)

"Sei così... carina!" Blumarine propone una capsule fatta di maglioncini sottili e preziosi grazie al dettaglio speaking in Swarowski. #Cutie





(Credits: Fendi)

F is for... Fendi of course! Il maglioncino cropped nero e bianco sarà un passepartout per il vostri look invernali più fashion! #FIsFor





(Credits: Bella Freud)

Bella Freud ha inserito in collezione tanti maglioni con scritta che stanno davvero andando a ruba. Se siete "malate d'amore" optate per questo candido pull. #LoveSick





(Credits: Chinti & Parker)

Saltiamo i convenevoli con il maglioncino di Chinti & Parker che dirà al nostro interlocutore che stiamo molto, molto bene! #TrèsBien





(Credits: Alberta Ferretti)

Dulcis in fundo, l'intramontabile rainbow week di Alberta Ferretti. Noi ovviamente non potevamo scegliere altro che il maglioncino con scritto "Lunedì". Così affrontare la settimana sarà meno duro. #Monday