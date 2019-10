Il knitwear must dell'autunno inverno è morbido e "peloso". Come resistere?

Care Grazia.it girls, dobbiamo farcene una ragione: ormai il cosiddetto "sweater weather" ovvero la stagione del temuto maglioncino sta arrivando.

Non c’è giubbino di jeans o giacca a vento che tenga: se non volete battere i denti, dovete includere nel vostro outfit un pezzo knitted come si deve.

Ma tranquille, il rischio di non essere abbastanza fashion non ci sarà perché anche la maglieria dell’autunno inverno 19-20 si è rinnovata sotto nuove forme, colori e soprattutto texture.

Il must di quest’inverno sarà il fluffy knit, ovvero la maglia morbida e "pelosetta" di mohair che crea un effetto avvolgente e un po’ baby. #Trendalert

Noi ne siamo già pazze e abbiamo selezionato per voi 12 modelli di fluffy mohair che vi coccoleranno nelle giornate più grigie e vi faranno un figurone.

Fatevi avvolgere dal fashion mohair scorrendo la nostra gallery made in Grazia.it!





(Credits: & Other Stories)

Il maglione "a sacchetto" lilla di & Other Stories è semplicemente delizioso! Infilatelo nei jeans boyfriend per un effetto teen o con panta a palazzo grigi per un risultato couture. #Pastelknit





(Credits: Zara)

Scollo rotondo e maniche a 3/4 con le spalle leggermente arricciate. Il maglioncino "peloso" di Zara è il capo ideale per un look con gonna a ruota, un po' alla Betty Draper #Ladylike









(Credits: YOOX)

Il dolcevita color "Big Babol" di Ainea ha bottoni frontali e maniche a palloncino. Lo trovate su YOOX. Cosa aspettate? #Balloonsleeves





(Credits: Alessandra Rich)

Il fluffy knit di Alessandra Rich è cropped con ricami di roselline che ricordano quelle dei modelli per bambini. Le influencer ne vanno pazze! #Embroidedknit





(Credits: Balmain)

La proposta di Balmain è coprente e avvolgente grazie alla lunghezza e alla citura in vita. Le spalline lo rendono più strutturato e vi permetteranno di utilizzarlo anche al posto della giacca! #Knittedcouture





(Credits: Benetton)

Easy like... un bel maglioncino a maxi righe di mohair come questa proposta di Benetton. Stripedmohair





(Credits: Chiara Ferragni Collection)

Il cardigan color pastello con maxi bottoni oro di Chiara Ferragni Collection gioca con il contrasto "bon ton lady" e colori pastello con consistenza pelosa baby. #Oldstyleknit





(Credits: Mango)

La proposta di Mango è tanto fluffy da sembrare una pelliccia! Super cool! #Superfluffy





(Credits: Net-a-Porter)

Azzurro vivo per Marni che ha realizzato un maglione semplice ma di grande effetto! #Colourknit





(Credits: Max & Co)

La maxi maglia color corallo di Max & Co è leggera e un po' trasparente, perfetta se volete esaltare la camicetta da metterci sotto! #Lightknit





(Credits: Miu Miu)

Poteva mancare un tocco animalier nella nostra selezione? Certo che no! Meraviglioso il cardigan in leopard pink peloso di Miu Miu. #Animalierknit





(Credits: Pinko)

Hairy knit anche per Pinko che ha realizzato un mini fluffy top perfetto per sdrammatizzare le minigonne e arricchire il denim. #Cropknit









(Credits: Rochas)

Il knit di Rochas è arricchito da una broche logo e reso unico dal colore fuori dal comune. #Fashionknit