Dai cardigan bon ton ai pull senza maniche: ecco 5 trend di maglieria che spopolano già dappertutto e che vorrete provare anche voi.



Non appena le temperature vanno giù, automaticamente maglie e maglioni tornano ad affollare la nostra cabina armadio. Alleati inseparabili che indossiamo in ogni momento del quotidiano, sia dentro che fuori casa, in questo periodo dell’anno i capi in maglia diventano un po’ la nostra coperta di Linus.

Regalarci nuovi modelli da cui lasciarci coccolare nelle giornate più fredde ci sembra sempre un’ottima idea e la buona notizia è che anche questo autunno-inverno ci potremo dare alla pazza gioia con lo shopping!

I classici pullover super basic ci faranno sempre comodo per creare look versatili e adatti a ogni occasione, ma in questa stagione ci potremo sbizzarrire anche con modelli più stilosi.

Cosa dicono le ultime tendenze in fatto di maglieria? Per scoprirlo abbiamo osservato gli ultimi look postati sui social da influencer e trend setter e scovato proprio su Instagram quali saranno i 5 trend per maglie e maglioni dell'autunno inverno 2021. Scopriteli con noi!



Tendenze maglieria: cardigan a fiori

In versione cropped, decorati con bottoni gioiello, arricchiti da lunghe frange: il cardigan in tutte le sue varianti regna già sovrano nelle collezioni di grandi e piccoli brand. Ma a spopolare su Instagram ci sono anche i modelli bon ton, con fiorellini stampati o ricamati, che saranno uno dei grandi must di questo autunno-inverno.

& OTHER STORIES Cardigan in lana e alpaca con fiorellini di perline

MANGO Cardigan in maglia con ricami floreali

TORY BURCH Cardigan azzurro con margherite di paillettes

Tendenze maglieria: polo in maglia

Grande rivelazione della stagione, le polo in maglia. Avete presente quei modelli con colletto e scollo a V (o bottoni) che le influencer amano indossare con jeans e Combat boots o con pantaloni a gamba larga e sneakers? Iniziate pure a metterli in wishlist. Li vedrete praticamente ovunque nelle prossime settimane.

SANDRO Pullover in lana con collo lavorato a coste

COS Pullover con colletto aperto e scollo a V

DIXIE Polo in maglia con le trecce a maniche corte

Tendenze maglieria: pullover a righe multicolor

Se i pullover con lo scollo tondo sono la vostra passione e non riuscite proprio a farne a meno, sappiate che quest’anno c’è un nuovo modello da aggiungere alla vostra collezione. Quello a righe multicolor. Il pezzo da cui partire per costruire look divertenti e colorati, perfetti per spazzare via il grigiore invernale.

MARNI Maglione a righe in lana mohair

MAX&CO. Pullover a righe in lana mohair con scollo a barchetta

ZARA Maglione a righe con lavorazione a coste e scollo tondo

Tendenze maglieria: maglioni cropped

Faranno forse storcere il naso alle più freddolose, i maglioni cropped che continueranno a vestirci anche in pieno inverno. Non bastavano canotte, top e t-shirt estive, adesso il trend conquista anche il guardaroba invernale. E a voi non resta che accoglierlo a braccia aperte.

JACQUEMUS Maglione cropped in lana mohair

PRADA Cardigan cropped con chiusura a portafoglio in lana e cachemire

SELF-PORTRAIT Cardigan cropped con fiocco e bottoni gioiello

Tendenze maglieria: gilet &Co.

Tra le novità della stagione, gilet e maglioni senza maniche che in realtà già la scorso anno avevano fatto loro timida comparsa tra i big trend dell’autunno-inverno. Richiedono forse un po’ più di impegno durante lo styling, ma meritano una chance anche indossati così, senza niente sotto. Provare per credere.

GANNI Gilet in lana a coste con bottoncini gioiello

SALVATORE FERRAGAMO Gilet in misto mohair a stampa animalier

ACNE STUDIOS Gilet smanicato in lana lilla

