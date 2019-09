Per dare brio ai vostri outfit c’è una soluzione: il lurex. Parola di Grazia.it!



Abbagliare, brillare, sfavillare: ecco gli imperativi di questo autunno inverno grazie a cui compenseremo il freddo e il grigiore che verrà.

Come splendere al meglio? Con il lurex of course!

Il lamé è l’unico tessuto in grado di essere luminoso e sfavillante senza essere "invasivo" come i ricami di paillettes o pietre. #Quantocipiace

Indossatelo di giorno sdrammatizzandolo con denim, maxi boot e calze pesanti e sfoggiatelo di sera con giochi di trasparenze, rincarando la dose con cristalli qua e là.





(Credits: Instagram) Sara Sampaio

Il lurex di questa stagione è morbido, colorato, brillantissimo e soprattutto… non pizzica!

Un sogno vero? Aspettate di vedere la nostra selezione che comprende i capi e gli accessori in lurex più glitterati del momento!





(Credits: Dondup)

La maglia di Dondup è in lurex gold delicato e darà un tocco di luce ai vostri look giornalieri. #Puntoluce





(Credits: Dior)

Cercate una stola perfetta? Che sia classica ma luminosa, come questa color carta da zucchero di Dior. #Jadiorlurex





(Credits: Falconeri)

Il lurex della gonna a ruota in maglia di Falconeri è leggermente accennato ma c'è ed è a prova di zoom! Parola di Grazia.it! #Madeinitaly





(Credits: Maje)

Il blazer in lamé color piombo di Maje esalterà qualsiasi cosa indosserete grazie al suo carattere unico ma molto versatile. #Laméblazer





(Credits: Gucci)

Questo maxi cardigan monogram di Gucci ricorda quelli dei college americani. Abbinatelo ad una mini scozzese per un effetto "Gossip Girl". #XOXO





(Credits: Intimissimi)

La vestaglia da notte di Intimissimi è romantica e delicata. #Sleepwearlurex





(Credits: Penny Black)

Cardigan in lurex anche per Penny Black che propone una stampa seventies con color combo molto cool! #Soseventies





(Credits: Mango)

La jumpsuit di Mango sarà un'elegantissima alternativa smart chic al classico abitino e farà una splndida figura sulla vostra silhouette! #Silverjumpsuit





(Credits: Marzoline)

Il brand Marzoline propone accessori per capelli o copricapi sempre interessanti e originali come questo turbante in lurex oro che vi trasformerà in principesse delle fiabe. #Turbante





(Credits: Please Fashion)

L'abito midi di Please è iper luccicante e molto morbido. Come potrebbe non piacerci? #Argentovivo





(Credits: Sisley)

Il maglioncino con maxi print animalier di Sisley scalderà e illuminerà le giornate più fredde. #Caldoabbraccio





(Credits: Zara)

Questo abito di Zara (che vedete anche indossato nella copertina di questo articolo) è in maglia lurex monospalla e sarà il tormentone di quest'inverno! #Musthave





(Credits: Wheili Zheng)

Corto e svolazzante: il mini abito di Wheili Zheng è il perfetto party dress. #Letsparty





(Credits: Sara Battaglia)

I pantaloni a palazzo di Sara Battaglia saranno un pezzo statement da sfoggiare nelle occasioni davvero speciali. Che spettacolo! #Goldlurex





(Credits: Tezenis)

Le audaci lo sfoggiano come top mentre le fashioniste lo indossano sotto un blazer: il body in lurex zebrato di Tezenis è un pezzo versatile tutt'altro che intimo. #Notonlylingerie