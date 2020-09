Bye bye estate! È tempo di outfit autunnali! Pronte a lasciarvi ispirare?

Non è facile, lo sappiamo bene, ma settembre, da sempre, segna l'inizio di un nuova stagione e di un nuovo "capitolo", anche per il nostro guardaroba, certo!



Se archiviare abitini svolazzanti, costumi e sandali è per voi un colpo al cuore, non disperate! Anche l'autunno può riservarci delle belle novità e una valanga di look "wow" da provare.



Basta dare un'occhiata alle fashion week degli ultimi mesi (a Copenhagen e Stoccolma, seppure in misura ridotta e attenta alle norme, si è sfilato) e allo street style "annesso & connesso".



Pronte a scoprire i look più belli che abbiamo avvistato? Vedrete, non rimpiangerete l'estate!





Un look che è una sferzata di colore ed energia! L'influencer Leonie Harris sfoggia quella che potrebbe essere eletta a mise preferita per l'ufficio dell'autunno 2020: camicia in seta, blazer chic e gonna in satin. Perfetta la combo dei colori, così come la scelta di optare per scarpe e borsa total white.





Se invece preferite i look un po' maschili, la parola d'ordine è una: suit, ovvero, via di completo! Quello che vedete ha una linea destrutturata e fluida, si abbina a una semplice t-shirt bianca e sneakers.





Con l'estate non va in letargo, anzi! La jumpsuit può diventare l'alleata perfetta per la stagione. Quella indossata dalla trendsetter Anna Schürrle è in lino color avorio, in perfetto stile "utility". Bella la combo con un semplice blazer color tabacco, sandali in tinta e la minibag fragola .





Come vi avevamo anticipato, le maglie versione "polo" sono il capo più easy chic che potrete indossare questo autunno. La combo perfetta? Quella con un paio di shorts/bermuda in pelle (o meglio, ecopelle) come insegna l'influencer scandinava Tine Andrea!

Minimo sforzo, massimo risultato? Presto detto: basta una semplice camicia (da scegliere in versione "maschile" un po' oversize) portata con le maniche arrotolate con disinvoltura e dentro a una pencil skirt in denim. Il total black è ancora più chic se "ravvivato" da dettagli "gold"!





Come "teletrasportare" la combo estiva "jeans + t-shirt", rigorosamente total white, in autunno? Semplice: si aggiunge un trench in pelle. Questo, color cioccolato, è perfetto con i sabot in satin con dettagli gioiello.





Il perfetto look per il "back to school"? Una camicia bianca con colletto preppy, maxi gilet lungo in maglia e bermuda en pendand! Il tocco "wow"? sandali con listini minimal chic!





La gonna midi in pelle burgundy sfoggiata da Elizabeth Delfine è il must have giusto per l'autunno. In queste giornate dalle temperature ancora estive è perfetta con una blusa in seta turchese (la combo colore è tra le più belle in circolazione). Perfetti gli accessori in rosa bubblegum!





I maxi colletti saranno il grande tormentone dell'autunno 2020. Che li indossiate su camicie in stile "La casa nella prateria" o cardigan chic, preparatevi a rubare la scena a tutti, come insegna Therese Hellström!

Anche questo autunno le maniche a sbuffo saranno il dettaglio immancabile di abiti, cardigan e, ovviamente, abiti! Perchè allora non lasciarsi ancora tentare da un vestito midi con dettaglio arricciato in vita e maniche a palloncino? Almeno fino a quando non sarà arrivato il momento di "nasconderle" all'interno di un cappotto!





Se l'autunno segna il ritorno "glorioso" di cappotti, trench e capispalla vari, ecco che la scelta di quello giusto diventa fondamentale. Un modello extra long, stampa pied de poul è un classico classico con cui è difficile sbagliare, soprattutto se indossato con la minigonna e gli stivaletti lace up.





Se, invece, siete stufe dei "soliti" cappotti, la scelta più "hype" che potete fare è un coat in pelle effetto snake. Rende super cool anche il paio di jeans più semplice! Timide astenersi ;)