Lasciatevi conquistare dal suo stile college, la maglia modello polo sarà la regina di stagione!



Siete pronte al più grande fashion spoiler dell’autunno inverno? Ebbene, tutta, ma proprio tutta l’attenzione sarà sul colletto, il protagonista del topwear più trendy.

Il nostro futuro migliore amico si declinerà sulle maglie (e gli abitini) più belli e sarà di due tipologie: ricamato, maxi e arrotondato su proposte romantiche e retrò mentre rimarrà squadrato e classico su capi sporty-chic e back to school.

Questi ultimi saranno il dettaglio chiave delle maglie più cool di stagione, ovvero le polo che, dopo un iniziale ingresso questa primavera, spopoleranno in mille varianti da perdere la testa.

Colori sorbetto, neutri o check, scorrete la nostra selezione speciale di maglie modello polo perfette per l'autunno 2020!

(Credits: Prada)

Una delle prime a proporre la maglia modello polo questo autunno inverno è stata lei, Miuccia. Avanti da sempre, si potrebbe quasi attribuirle il lancio stesso di questo trend destinato a diventare virale. Qui vi proponiamo una polo di Prada in filo leggero grigia con maniche corte, leggermente cropped. #MiucciaForever

(Credits: Zalando)

Essenziale e dai mille usi: non parliamo di un detersivo ma di una maglietta modello polo con bottonicini automatici by Glamorous disponibile su Zalando. #Basic

(Credits: Maje)

"Buonasera signorina ma che bel top che indossa!" "Grazie mille l’ho preso da Maje”. #BonTon

(Credits: Heron Preston)

Il brand lusso/street Heron Preston propone una cropped polo con taschina. #ItBrand

(Credits: Jacquemus)

Il più amato del momento, Jacquemus, stupisce ancora con la collezione “L’annèe 97”, fatta di colori neutri e linee pulite con dettagli sensuali e irresistibili. Proprio come questa polo in sabbia, semplice ed essenziale solo all’apparenza perché dietro ha uno scollo profondo che la rende super sexy. #Lannee97

(Credits: Bershka)

Piccoli prezzi e grandi trend da Bershka che propone sempre il "best of" della moda a prezzi accessibili a tutti. Come questa polo a coste color biscotto e tre bottoncini frontali. #LowCost

(Credits: Burberry)

Sapore vintage per la polo in lana merino di Burberry, un pezzo intramontabile davvero top. #RetroGlam

(Credits: Loulou Studio)

Il brand Loulou Studio propone una maglia realizzata completamente in cachemire, morbida e avvolgente con un tocco super fashion dato da bottoni e colletto. #CachemireTreat

(Credits: & Other Stories)

Il top realizzato da & Other Stories è lilla a costine in tessuto sheer. Perfetto per creare i look "Basic 90’s" che vanno per la maggiore. #NinetiesLove

(Credits: Tory Burch)

Stile inglese e bon ton, la maglia polo di Tory Burch con stampa seventies monogram è davvero una chicca per l’autunno inverno. #VeryTory

(Credits: Zara)

Un tocco baby per il maglioncino di Zara in light blue con maniche a sbuffo, bottoncini frontali e colletto. #BabyStyle

(Credits: Topshop)

Questa maglia classica dal taglio maschile è di Topshop ma la trovate su Zalando. #BoyStyle