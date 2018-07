Anche gli aperitivi estivi richiedono il giusto dress code

D'estate, dopo una lunga giornata di lavoro o dopo una full immersion in spiaggia sotto il sole, non c'è nulla di meglio che concedersi un aperitivo rigenerante.

Che la location sia quel favoloso rooftop bar che ha appena aperto in città o il chiringuito in riva al mare al tramonto, poco importa: gli ingredienti indispensabili sono senza dubbi un bel mojito, la giusta compagnia e, naturalmente, il look perfetto.

All'ultimo dettaglio abbiamo pensato noi con 3 outfit diversi e super cool, da scegliere in base al vostro stile.













WRAP DRESS E SANDALI CON TACCO





Avere nel guardaroba almeno un wrap dress, ossia il modello a portafoglio tanto in voga quest'estate, risolve non pochi dilemmi fashion. Scegliete una fantasia romantica a fiori, sandali con tacco dalla linea essenziale e un paio di orecchini a chandelier e lascerete le vostre amiche a bocca aperta.





Wrap dress a fiori & OTHER STORIES.

Credits: stories.com





Sandali con tacco STUART WEITZMAN.

Credits: net-a-porter.com





City bag WANDLER.

Credits: mytheresa.com





Orecchini CARTIER.

Credits: cartier.it





SHORTS E SANDALI MIDI





Se arrivate dirette dall'ufficio questa soluzione potrebbe rivelarsi vincente. Trattasi infatti di una mise easy-chic che potrete tranquillamente indossare anche di giorno. Gli shorts di lino poi sono tra i capi chiave per un look estivo elegante e disinvolto al tempo stesso. Provare per credere!





T-shirt di seta MAX MARA.

Credits: net-a-porter.com





Shorts di lino MANGO.

Credits: shop.mango.com





Minibag rétro ZARA.

Credits: zara.com





Sandali con tacco midi MANGO.

Credits: shop.mango.com





PANTALONI PAJAMAS E MULES





Una scelta raffinata che vede protagonisti due dei must indiscussi di questa stagione: i pantaloni in seta in stile pigiama e le mules. Mixateli con un top di seta chiaro e una pochette dorata e sarete chic senza compromessi.





Top monospalla STELLA MCCARTNEY.

Credits: net-a-porter.com





Pantaloni pajamas FENDI.

Credits: net-a-porter.com





Mules in rafia intrecciata GIOSEPPO.

Credits: gioseppo.com





Pochette GUCCI.

Credits: net-a-porter.com