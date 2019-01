Adorate anche voi il nuovo colore scelto da Pantone per il 2019 ma non avete la minima idea di come abbinarlo? Tranquille, ci abbiamo pensato noi

Ci risiamo. Il Pantone Color Institute chiama, suggerendoci la nuance più cool del 2019. E noi rispondiamo, innamorandoci perdutamente di questa nuance di corallo. Il Living Coral, per l'appunto.

Una tonalità calda ed estiva che mette subito di buon umore e che, non a caso, ha già conquistato tutti, dalla moda alla bellezza fino al design.

Ma come inserirlo nel guardaroba di tutti i giorni? E soprattutto quali sono gli abbinamenti vincenti per "sfruttarlo" come si deve dal mattino alla sera?

Per risolvere questi e altri dilemmi, abbiamo studiato 6 combinazioni che, siamo sicuri, non vedrete l'ora di provare anche voi!

La tendenza più cool del momento? Mixare il living coral con le sfumature dell'azzurro, altro grande protagonista della primavera 2019. Il risultato? Fresco e femminile, come piace a noi.

Perfetto anche il mix&match con il verde militare, con i colori neutri come il crema e il beige, con il bianco (se vi piace vincere facile).

Per una serata speciale, invece, indossatelo con i toni metallizzati, come oro e argento. Sarete favolose!









LIVING CORAL + AZZURRO





Pencil skirt ROLAND MOURET, blusa VICTORIA BECKHAM, décolleté slingback JIMMY CHOO

Credits: net-a-porter.com





LIVING CORAL + CREMA





Jeans MOTHER, spolverino JOHANNA ORTIZ, orecchini PERCOSSI PAPI

Credits: mytheresa.com, net-a-porter.com





LIVING CORAL + ARGENTO





Pull cropped THE ELDER STATESMAN, pencil skirt metallizzata RASARIO, stivaletti PAUL ANDREW

Credits: net-a-porter.com





LIVING CORAL + VERDE MILITARE





Sandali CHRISTIAN LOUBOUTIN, chemisier GIULIVA HERITAGE, minibag YUZEFI

Credits: net-a-porter.com





LIVING CORAL + ORO





Abito in velluto SOLID & STRIPED, blazer ALICE + OLIVIA, pochette BIENEN DAVIS

Credits: net-a-porter.com





LIVING CORAL + BIANCO





Felpa STUSSY, jeans bianchi BALENCIAGA, sneakers Falcon ADIDAS

Credits: farfetch.com, net-a-porter.com