Ecco i pezzi di design più belli e chic per arredare la casa con il colore scelto da PANTONE® per l’anno 2019. Per una freschezza corallina davvero ossigenante!



Per il suo personalissimo countdown cromatico, PANTONE® non aspetta lo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre: prima della fine dell’anno annuncia sempre la sua nuova scelta per il colour of the year alle porte.

E per il 2019 ha scelto Living Coral (codice 16-1546), una nuance che è già diventata il fil rouge di moda, arte, beauty e design. Un fil rouge coral, insomma.

Ad aprirgli le porte di casa (e non solo: anche dell’ufficio e dei negozi) è ovviamente il design: dalle sedute ai vasi passando per tappeti e cassettiere, tutto l’arredamento del momento si sta colorando di questa tinta che, secondo gli esperti di PANTONE®, «rappresenta la fusione della vita moderna, continuamente attorno ai noi nel mondo reale e insieme vivacemente presente sui social media».



Inoltre il Living Coral omaggia la natura, continuando il filone ecosostenibile già inaugurato dal Greenery dello scorso anno. Il corallo che contraddistinguerà il 2019 rievoca appunto la barriera corallina ed è quindi un invito a proteggere gli oceani, continuamente bombardati da plastiche, rifiuti e tossicità varie causate dall’uomo.



Se anche voi non volete aspettare la notte del 31 dicembre per brindare finalmente a questa nuova tinta, ecco nella gallery i nostri consigli per portare un tocco di Living Coral nella vostra casa già da ora!

Il design ispirato al Living Coral, il colore di PANTONE® del 2019 La cassettiere di Novamobili con cassetti laccati color corallo



Copriletto in ciniglia con foglie a contrasto di Zara Home

Posate da servizio con manico a forma di corallo di Zara Home



Tappetino da bagno reversibile Liv di Mjukis su westwingnow.it



Ciotola KoKo su finnishdesignshop.it

Piatto da dessert Baia in maiolicadi Maisons du Monde



Candela rotonda con rilievo a forma di corallo di Zara Home

Completo letto Fedora su westwingnow.it

Tappeto Feike su westwingnow.it





Porta-riviste Buk di B-Line, design di Rodolfo Bonetto (1972)

Il vassoio quadrato di Design Republic

Carta da regalo di WS & Company Ltd





Pannelli da parete di Wood-Skin

Tavolino da outdoor Cumano di Zanotta, design di Achille Castiglioni (1978)

Poltrona in velluto Chemise di My home collection con seduta color corallo



Vaso porta-tutto di Normann Copenhagen su yoox.com

Il piatto con fiori bianco-oro su fondo corallo di Ilaria.i con frase “Quel mazzolin di fiori”

L’attaccapanni di Design Republic in legno laccato



Vaso Glamour di Present Time su westwingnow.it

Sgabello in velluto XL Harper di Westing Collection su westwingnow.it

/ 20 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Raffinatissimo, con un’anima femminile che riecheggia il rosa ma una personalità decisa che ben si adatta anche ai gusti maschili, il Living Coral mette d’accordo tutti: accoglietelo a braccia aperte e vedrete che non riuscirete più a farne a meno. Forse neanche nel 2020.