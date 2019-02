Il colore scelto da Pantone per il 2019 è l’ultima moda in materia di design. Ma è bene saperlo abbinare al meglio. Ecco con quali nuance si sposa alla perfezione



Il Living Coral è ormai il colore più ricercato da quando Pantone l’ha incoronato principe cromatico del 2019.

Una tonalità calda che mescola i toni aranciati alle nuance rosate, dando vita a una tinta che sa di oceano e vita.

Perfetta quindi per ossigenare gli ambienti di casa ma è bene prestare attenzione agli accostamenti.

Il Pantone Living Coral, infatti, è da abbinare solo con i colori giusti. Quali?

Eccoli di seguito, per non sbagliare.



Con il verde oliva

L’accoppiata corallo e verde è vincente. Una poltroncina rivestita in velluto nella tinta Pantone Living Coral sarà perfetta da stagliare contro una parete tinteggiata di verde oliva. Le declinazioni pastello si prestano particolarmente a valorizzare questa nuance mentre per la pavimentazione un marmo scuro venato di ocra sarà l’ideale.





Con la tinta legno scuro

Un abbinamento al bacio è quello con il marrone nelle nuance più scure, preferibilmente nelle tinte del legno naturale. Con un parquet in noce e mobili della stessa tavolozza cromatica, il Living Coral di Pantone calza a pennello. La vitalità di matrice estiva e marina di questa cromia, infatti, controbilancia i colori più autunnali del marrone, tipici del sottobosco.





Con il panna e il lilla

Una boiserie color corallo attirerà a sé come una calamita qualsiasi rivestimento e imbottitura nelle tinte panna e lilla. Un divano in tessuto crème con cuscini che mixano rosso, arancione, white-off e lilla - con qualche dettaglio in Living Coral che richiami il cornicione ligneo della parete - renderà l’ambiente allegro e al contempo raffinato.





Con il bianco sporco

Per la biancheria del letto, il Living Coral è da miscelare assolutamente con il bianco. Optate per un bianco sporco e avrete un effetto caldo e confortevole, perfetto per un relax che vi assicurerà sogni d’oro.

Un colore cremoso come il panna si mescola alla perfezione con le tinte aranciate tipiche del Coral, in un dolce abbraccio degno del più goloso dei gelati. Per un effetto raffinatissimo, scegliete del velluto, del raso o della seta per i cuscini, le trapunte e le lenzuola color corallo.





Con il verde acqua

Il verde acqua è l’ideale per rendere significativo anche metaforicamente il Living Coral. La tinta scelta da Pantone per omaggiare i fondali marini ovviamente va a braccetto con il colore delle acque caraibiche. Oltre a svilupparne il tema ecologico, il verde acqua è l’abbinamento ottimale anche per una resa estatica impeccabile. Sceglietelo per gli infissi o per una chaise longue da appoggiare alla parete. Parete che dovrà essere tinteggiata seguendo appunto la bandiera monocolore che quest’anno fa da vessillo a Pantone: lunga vita al Living Coral!





Con il verde smeraldo

Un’altra declinazione di verde che valorizza molto il Living Coral è lo smeraldo. Abbinate a una parete corallo una boiserie, un divano, un tappeto o tutte e tre le soluzioni assieme, scelte in verde brillante. Il risultato sarà davvero chic senza esagerare l’austerità di questo tipo di verde che da solo rischierebbe di rendere troppo freddo l’ambiente.





Con il beige

Una delle accoppiate più felici è senza ombra di dubbio quella del corallo con il beige. La neutralità di quest’ultimo si adatta perfettamente al brio della tinta aranciata, calda e contemporaneamente piena di personalità che è il Living Coral. Accostarla a un altro colore pieno rischierebbe di creare una cacofonia cromatica mentre con il beige la sinfonia d’eleganza è assicurata. L’unica nota dolente? Non vorrete mai più rinnovare l’interior design da quanto risulterà adorabile.





Con il rosa pallido

Il Living Coral ha note di rosa che lo rendono difficilmente abbinabile a una tavolozza pink. No al rosa shocking, banditi anche quello confetto e macaron. L’unica nuance della mazzetta dei rosa che è benaccetta è quella del pallidissimo rosa antico. Se volete un bagno che strizzi l’occhio al design senza stufare mai il suddetto occhio, optate per pareti tinteggiate in Living Coral su cui si stagliano sanitari e rubinetteria in rosa sbiadito. L’effetto sarà così soft da ovattare tutto l’ambiente di relax puro.





Con il tortora

Il principe dei colori più eleganti non è certo l’azzurro ma semmai il tortora. Nuance sempreverde, che non va in letargo mai e poi mai, il grigio-beige che tinge di raffinatezza ogni ambiente è perfetto da abbinare al Living Coral. Con i suoi toni rosati che virano sull’arancio, infatti, il colore dell’anno di Pantone sdrammatizzerà l’effetto pomposo su cui a volte il tortora rischia di scivolare. Una nota allegra e giocosa darà colore. Ma soprattutto calore.





Con il bianco brillante

Se per ambienti come salotto e camera da letto il corallo esige un abbinamento a bianchi sporchi (più tendenti alle tinte crema), per il bagno l’accostamento top è invece con il bianco brillante. Per una toilette dal design minimalista, scegliete uno smalto idrorepellente color corallo per le pareti e un rivestimento in piastrelline in bianco pulitissimo dal formato mignon. L’effetto sarà deliziosamente pop.





Photo Credits: iStock Photo