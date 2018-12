Lasciatevi conquistare dal carattere gioioso e luminoso di Pantone Living Coral, il colore dell'anno 2019

Pantone Living Coral è il colore dell'anno 2019.

Contrassegnato dal codice 16-1546, è un corallo che unisce arancione chiaro, rosa e oro in una shade unica, perfetta per rallegrare il nostro beauty look.

Proposto dall'Istituto Pantone come "socievole e vivace, dalla natura coinvolgente", Living Coral è perfetto per regalare luce al viso sotto forma di rossetto, blush e anche - perché no - tinta per capelli.

Pantone Living Coral: significato

Istituto Pantone promuove Living Coral 16-1546 come una shade ricca di vita, energizzante, "viva" - proprio come il suo nome suggerisce - e una guida verso un innato ottimismo, l'incarnazione di un'espressione ludica e giocosa.

Beauty look Pantone Living Coral

Il colore del 2019 è un corallo vivace e spensierato, perfetto da indossare nell'abbigliamento come nel proprio beauty look.

Splendido sulle carnagioni abbronzate, medie e scure, è affascinante e chic anche sulle pelli chiare, perché trasmette calore e vivacità.

Perfetto come rossetto, il corallo è il colore universale per quanto riguarda i blush healty look - effetto salute - e si rivela il perfetto "scaccia fatica" come ombretto, per un wash di colore vitale sulle palpebre.

I prodotti di bellezza e make up Pantone Living Coral

Grazia.it ha selezionato per voi il meglio di beauty e make up in nuance corallo Pantone Living Color, il colore del 2019, in un'alternanza di novità e grandi classici che vi metteranno subito di buon umore.

Credits Ph.: Mondadori Photo - Pantone - BeautyBlender