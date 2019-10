Il guardaroba di stagione si tinge di lilla: ecco una selezione di capi e accessori in tinta da sfoggiare ora e per tutto l’inverno.



Se non lo apprezzate particolarmente, ci spiace per voi perché nei prossimi mesi lo ritroverete praticamente ovunque; se invece lo amate alla follia, ritenetevi pure molto fortunate perché il lavanda sarà uno dei colori di punta di questo autunno-inverno.

Sfumatura di viola più raffinata che ci sia, il color lavanda (o anche lilla, se preferite) sarà una delle grandi rivelazioni della moda invernale e non dovremo più aspettare l’arrivo della primavera per sfoggiarlo a ogni ora del giorno.





Delicato, femminile e romantico quanto basta, il lavanda sarà la perfetta alternativa al solito rosa ed essendo molto facile da portare non ci creerà alcun problema in fase di styling.

Indossato con il denim, il bianco e il nero è sempre una certezza; abbinato al color cammello o al grigio assicura sempre mise super chic; ma merita una chance anche con qualche tocco di rosso o silver, per un look sparkling che lasci il segno.

Declinato su capispalla, abiti, scarpe e borse, il lavanda è già onnipresente in tutte le nuove collezioni per l’autunno-inverno e c’è da giurarci: ci vestirà da capo a piedi per tutta la stagione.

Noi, per non farci trovare impreparate, abbiamo già messo gli occhi su almeno un paio di capi e accessori color lilla che ci hanno già rubato il cuore. Pronte a scoprirli (e a innamorarvene a prima vista)?





