Chi l’ha detto che i leggings si indossano solo in palestra! Ecco qualche idea per abbinarli con stile in ogni momento della giornata.



Ad ogni sessione di shopping ne acquistiamo almeno un paio, li indossiamo giusto un paio di volte e poi finiamo per abbandonarli sul fondo dell’armadio: inutile negarlo, è questo il triste destino dei leggings, forse uno dei capi più sottovaluti del guardaroba femminile.

C’è chi li sceglie solo per gli allenamenti in palestra, chi li indossa esclusivamente tra le mura di casa, ma è un peccato sfruttarli solo in queste rare occasioni perché in realtà hanno un grande potenziale fashion che non può assolutamente passare inosservato!

Le celeb amano indossarli addirittura al posto dei classici pantaloni skinny, ma bisogna riconoscere che i leggings non sono altrettanto versatili, anzi, risultano piuttosto difficili da abbinare e rischiano sempre di farci incappare in imperdonabili cadute di stile.

Come indossarli senza scivolare tra imperdonabili errori? L’unica grande regola da seguire è sempre la stessa: ricordarsi che non sono dei veri e propri pantaloni e abbinarli a capi lunghi e dal fit rilassato, in modo da coprire sempre il lato b e non "strizzare" le forme.

Per il resto, ci si può tranquillamente sbizzarrire con gli abbinamenti. Via libera al mix&match con maxi cardigan dai colori neutri e ballerine stampate, con t-shirt grafiche e mocassini, con camicie over e sneakers…non c’è che l’imbarazzo della scelta!

Se avevate intenzione di sbarazzarvi dei vostri leggings, ma siete disposte a ripensarci, ecco 5 idee look che vi faranno senz'altro cambiare idea!













Come indossare i leggings: maglia lunga + slingback





Leggings bianchi in cotone JOSEPH + Pullover rosa in lana dal fit rilassato MANSUR GAVRIEL + Slingback in pelle nera GIANVITO ROSSI

Credits: farfetch.com / netaporter.com/ netaporter.com





Come indossare i leggings: maxi cardigan + ballerine





Leggings in micromodal a vita alta INTIMISSIMI + Maxi cardigan con cintura in vita MAX&CO. + Ballerine a punta a stampa leopardata PRETTY BALLERINAS

Credits: it.intimissimi.com / it.maxandco.com / prettyballerinas.com





Come indossare i leggins: t-shirt a righe + mocassini









Leggings neri in jersey lucido FREDDY + T-shirt a righe con maniche a tre quarti RAEY + Moccasini in pelle con Double T in metallo TOD'S

Credits: freddy.com / matchesfashion.com / tods.com









Come indossare i leggings: camicia over + sneakers





Leggings blu con vita elasticizzata THE ROW + Camicia bianca oversize a maniche lunghe COS + Continental, le sneakers vintage in stile anni '80 ADIDAS ORIGINALS

Credits: farfetch.com / cosstores.com / adidas.it





Come indossare i leggings: felpa con cappuccio + tacchi alti





Leggings a vita alta con i bottoni ZARA + Felpa oversize con cappuccio BALENCIAGA + Slingback rosse di vernice JIMMY CHOO

Credits: zara.com / farfetch.com / mytheresa.com