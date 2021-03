Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana!

Fashion Pills: lunedì e i look dei Grammy

Nella notte tra il 14 e 15 marzo, si sono svolti i Grammy, la cerimonia di riconoscimento più importante del mondo della musica. Malgrado la pandemia, l’edizione 2021 è stata organizzata in parziale presenza, regalandoci il sogno di un red carpet "come una volta". Protagoniste le donne, sia per i premi conseguiti, che per gli outfit stellari che ci hanno fatto sognare tempi migliori. Ma chi erano le più glamorous?

Dua Lipa ha trionfato (Best Pop Vocal Album) indossando un abito da sirena firmato Versace con corpetto a farfalla, Very Cher.



Altra vincitrice è stata Beyonce, tutta fasciata di pelle in un abito di Schiaparelli con tanto di guanti incorporati con cui ha ritirato il suo ventottesimo Grammy, aggiudicandosi il primato di artista più premiata nella storia.

Grazia.it decreta poi favolose la floreale Taylor Swift in Oscar De La Renta, Mickey Guyton anche lei flower power in Valentino e infine Jhene Aiko, una nuvola rosa in un vaporoso Giambattista Valli. #Grammy2021

Fashion Pills: martedì e la capsule di Kenzo in collab con il WWF

Il brand Kenzo torna in prima linea a sostegno della conservazione delle tigri, da sempre un suo simbolo, lanciando una seconda capsule in collaborazione con il WWF. #JungleJap

Il progetto si chiama TX2 e mira a salvaguardare le tigri allo stato brado, una specie che nel XX secolo è diminuita di oltre il 95% (nel 2010 sono state stimate solo 3,200 tigri in natura) e a raddoppiarne il numero entro il 2022.

I capi essenziali della collezione TIGER, felpe e t-shirt, sono realizzati in cotone 100% biologico ma soprattutto, dalla vendita di ciascun pezzo, Kenzo stanzierà $10 al progetto TX2 fino all’anno avvenire. #KENZOxWWF

Fashion Pills: mercoledì e il blazer di Kate Middleton per St. Patrick's Day

In occasione del St. Patrick's Day, giornata in cui si festeggia il patrono dell’Irlanda vestendosi rigorosamente di verde, la principessa Kate Middleton è comparsa in un video messaggio al fianco del marito, indossando un bellissimo blazer in tweed firmato Zara dal costo di £60.

Il look, che abbiamo potuto apprezzare solo da mezzobusto, è stato completato da un ciondolo a forma di quadrifoglio di Daniella Draper come simbolo della commemorazione.

Kate ama il total green e lo indossa spesso, ma, rispetto ai passati San Patrizio in cui aveva sfoggiato ensemble verde bosco o smeraldo, questa volta ha optato per una nuance vibrante e accesa, decisamente in linea con i trend del momento (e perfetta per la sua palette). Brava! #RoyalLook

Fashion Pills: giovedì e il gilet Puffy di Falconeri

Falconeri ha appena lanciato un capo outewear tutto nuovo, destinato a diventare un best seller di stagione: il puffy vest. Si tratta di un gilet imbottito in nylon tecnico e cashmere, il perfetto sotto giacca da indossare durante le mezze stagioni. Questo capo dal taglio sporty, viene prodotto in tante varianti di colore, neutri o accesi. Da oggi è disponibile online e presto in store al prezzo di €149. #SuperiorCashmere

Fashion Pills: venerdì e Iris Law X La Perla

La Perla, storico brand di lingerie made in Italy fondato da Alda Masotti nel 1954, ha appena lanciato una speciale capsule di intimo (e non solo) ispirata agli anni 80. Pizzo sagomato retrò, collant con staffe e coppe leggermente appuntite come voleva la moda dei tempi, rendono questa collezione contemporanea e chic, proprio come Iris Law, la testimonial che la interpreta. Tutti i pezzi sono disponibili sul sito de La Perla (LaPerla.com), visitatelo per scegliere il vostro preferito. #LaPerlaArchive