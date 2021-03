Tutti i look delle star della musica alla 63esima edizione dei Grammy da Los Angeles. Da Beyoncé a Taylor Swift, scoprite cos'hanno indossato

La musica non si ferma: a Los Angeles vanno in scena i Grammy Awards, con il loro consueto red carpet fatto di superstar dai look alquanto imprevedibili. A differenza degli ultimi Golden Globes, questi premi hanno provato a riportare un po' di normalità pre-Covid senza ovviamente dimenticare le regole di distanziamento e tutte le precauzioni del caso.

Dal lungo hollywoodiano alle costruzioni dell'haute couture, fino alla ben più facile tutta in felpa: questa prima uscita mondana quasi in vecchio stile ci ha fatto tornare con entusiasmo al mondo dei look da tappeto rosso che dopo aver vissuto un 2020 in stallo sembrano aver ritrovato il loro posto sotto ai riflettori.

Iniziamo la nostra rassegna da un tema che in primavera non può mancare: parliamo di fiori con Taylor Swift, in corto, Noah Cyrus in uno scenografico Schiaparelli e Jhené Aiko in una nuvola di tulle che la fa sembrare una gigantesca e romantica corolla.

Taylor Swift in OSCAR DE LA RENTA - Noah Cyrus in SCHIAPARELLI





Fiori anche per Mickey Guyton in Valentino.

Dal romanticismo dei fiori alle scelte più stravaganti: uno scollo profondissimo con coda piumata per Doja Cat, un tubino dal finish perlato metal per Lizzo.

Doja Cat in ROBERTO CAVALLI - Lizzo in BALMAIN

Non è un vero red carpet senza lustrini e trasparenze: Miranda Lambert sceglie un corto, Dua Lipa uno spettacolare AtelierVersace.

Minidress in pelle per Beyoncé in Schiaparelli, un lungo con maxi fiocco posteriore per Meghan Thee Stallion in Dolce&Gabbana.

Non solo spacchi vertiginosi: c'è chi sul red carpet preferisce i pantaloni e le sneakers come Chika e Billie Eilish (con un vero total look che include manicure e mascherina) o un kitten heel come le HAIM in Prada.

Dark vibes per Julia Michaels in Georges Chakra e, soprattutto, Phoebe Bridgers in Thom Browne.