Scommettiamo che esiste il modello di jeans a vita alta perfetto per ognuna di voi?

Partiamo da un presupposto semplicissimo: i jeans a vita alta sono il must assoluto in fatto di denim.

Attrici e influencer, non a caso, hanno sposato da tempo questo modello e non riescono più a indossarne altri.

Allungano la silhouette facendo risultare le gambe più lunghe e snelle e, se ciò non bastasse, pur essendo ovviamente comodi e casual, hanno un fascino sofisticato che i "colleghi" a vita bassa, ci spiace, ma non riescono proprio a emulare.

Se pensate che questa categoria di pantaloni non vi doni particolarmente, sappiate che invece la versione giusta per ciascuna di voi esiste! Basta solo individuare quella perfetta in base al vostro fisico (e naturalmente ai vostri gusti), e non farne più a meno.

Ad esempio, chi ha fianchi più morbidi o gambe non drittissime può puntare sui modelli larghi o scampanati, aggiungendo un paio di tacchi o dei sandali con platform. Mentre chi ha una fisicità più longilinea può concedersi anche quelli stretti o skinny.

Per facilitarvi il compito, abbiamo selezionato gli high waist jeans più cool in circolazione: cropped, con risvolto alla caviglia, a palazzo oppure skinny, a culotte, con cuciture a vista, a campana, con fiocco in vita o con decori sul fondo, ecco i modelli giusti che stanno bene praticamente a tutte.

Pronte a iniziare la ricerca (e lo shopping)?





Jeans a campana ZARA

Credits: zara.com





Jeans cropped GOLDEN GOOSE DELUXE BRAND

Credits: net-a-porter.com





Flare jeans con tasche a filetto ALTUZARRA

Credits: net-a-porter.com





Con occhielli sul fondo J BRAND

Credits: mytheresa.com





Culotte con bottoni dorati PAPER LONDON

Credits: net-a-porter.com









Con risvolto alla caviglia DRIES VAN NOTEN

Credits: mytheresa.com





Con fiocco in vita 3X1

Credits: net-a-porter.com





In denim stretch & OTHER STORIES

Credits: stories.com





Flare con cuciture a vista MANGO

Credits: shop.mango.com