Ambite a un guardaroba composto da pochi pezzi essenziali ma super versatili? Ne abbiamo scelti 11 che non vi faranno mai pentire dell'acquisto (e vi permetteranno anche di creare tanti look bellissimi!)

Gli ingredienti del cosiddetto "capsule wardrobe", ossia il guardaroba che punta all'essenziale senza compromettere affatto lo stile, anzi, piuttosto esaltandolo? Sì, ormai lo sappiamo fin troppo bene: non servono tantissimi capi e la formula del "pochi ma buoni" è quasi sempre quella vincente, specialmente se puntiamo su dei key pieces super versatili che siano anche abbinabili tra di loro in varie combinazioni diverse.

Ma quali sono davvero gli irrinunciabili di cui non possiamo assolutamente fare a meno per costruire tanti look favolosi? Ne abbiamo selezionati 11 di cui - ne siamo certi - difficilmente vi stancherete e che, ancor più difficilmente, farete fatica ad abbinare nel quotidiano.

Cominciamo? Bene, se siete fan anche voi dell'effortless chic, vietato non avere un camel coat sempre a disposizione: intramontabile, iconico, mettibile davvero con tutto! Stesso discorso vale per gli altri must have della selezione che abbiamo preparato: dalla puffer jacket rigorosamente a tinte neutre che vi terrà al caldo nelle giornate invernali più rigide, al blazer nero che si sposa alla perfezione con tutto, incluso un favoloso knit dress a collo alto che fa sempre comodo avere.

E che dire della camicia bianca con ricami e volant? Da "matchare" con pantaloni neri munite di pinces, con jeans a vita alta o con una gonna midi plissé. Parlando di maglieria i nostri "never without" sono senza dubbi un cardigan in lana intrecciata dall'allure preppy e un dolcevita passe-partout.

Pronte a farvi ispirare?

