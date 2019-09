Corte o longuette, basic o coloratissime: le gonne in pelle saranno le regine del vostro guardaroba.



L'autunno è giunto e con lui sono arrivate anche loro: le gonne di pelle!

Dopo l'estate (dove comunque hanno trovato la loro "nicchia" nonostante il caldo) eccole tornare in tutto il loro splendore, pronte per essere indossate h24.

Sì perché ormai si possono indossare sempre: i modelli longuette, ad esempio, si portano tranquillamente in ufficio con una camicia manlike o un morbido pull.

Per il tempo libero invece via libera quelle corte, magari con bottoni sul davanti e maxi tasche, come vogliono le tendenze di stagione.

Le più chic? Quelle scamosciate, per un perfetto tocco Seventies, mentre le gonne in pelle a vita alta saranno le vostre BFF con piccoli pull cropped.

Pe quanto riguarda il colore non avrete che l'imbarazzo della scelta: optare per una classica nera, che va bene su tutto o scegliere tra i modelli declinati nelle tinte autunnali, come il beige, il bordeaux e il crema.

Avete voglia di osare? No problem e via libera a nuance pop come il fucsia, al finish metalizzato e, ovvviamente al vinile. Per un look che, siamo sicure, non passerà inosservato!

Pronte a scoprire le gonne di pelle più cool dell'autunno inverno 2019? Le trovate nella nostra speciale "Skirt-list"









SISLEY Minigonna in ecopelle con volant sul davanti.

Credits: it.sisley.com





MANGO In ecopelle scamosciata con bottoni e maxi tasche.

Credits: mango.com





SELECTED FEMME Color verde army, sopra al ginocchio e con finte taschine.

Credits: zalando.com





FEBE In stile salopette, perfetta da indossare sopra una t-shirt, o meglio, sopra una camicia.

Credits: febemilano.com





MANILA GRACE Midi, in pelle effetto "crackle".

Credits: manilagrace.com





MAX & CO. Mini svasata in pelle metalizzata.

Credits: it.maxandco.com





PINKO In pelle color cipria con inerto finale in pizzo ton sur ton.

Credits: pinko.com





PRADA Mini in sude con citura in vita in stile Seventies.

Credits: netaporter.com





RAG & BONE In pelle effetto vinile con zip centrale.

Credits: netaporter.com





SANDRA PARIS Midi, in nappa bordeaux con bottoni centrali.

Credits: it.sandro-paris.com





& OTHER STORIES A vita alta, in pelle stampa rettile.

Credits: stories.com





TOPSHOP Gonna midi sotto al ginocchio, con bottoni ricoperti dello stesso colore.

Credits: eu.topshop.com





TWINSET Midi, a pieghe, in similpelle color ottanio.

Credits: twinset.com





BALENCIAGA Svasata in pelle color verde bosco e spacco laterale.

Credits: mytheresa.com





ZARA In ecopelle con arricciatura in vita.

Credits: zara.com





GUCCI Mini, in pelle color fucsia.

Credits: gucci.com





FENDI A vita alta in pelle laserata e con cintura ton sur ton.

Credits: mytheresa.com

MIU MIU Longuette in pelle color panna.

Credits: mytheresa.com









KENZO In pelle martellata con zip.

Credits: mytheresa.com