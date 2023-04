Una bella gonna di jeans per la primavera? Si… ma lunga, anzi lunghissima!

Avere nell’armadio una gonna di jeans è sempre una scelta vincente: un capo senza stagione né tempo che può essere indossato in maniera versatile e capace di dare un twist casual a qualsiasi look. Da mattina a sera.

Ma, con l’arrivo della primavera estate 2023, la nostra amatissima denim skirt in questione si rinnova in una freschissima e moderna maxi veste. Ebbene sì, con la nuova stagione la gonna di jeans lunga si classifica come una fra le più amate e nuove tendenze del momento. Dalle sfilate primavera estate 2023 di MM6 Maison Margiela, Balenciaga e Givenchy, allo street style e, dopo essere stata avvistata negli styling delle nostre celebrity e infuencer preferite, non c’è più alcun dubbio: la maxi gonna di jeans è il trend più forte della spring summer.



Ma come abbinarla? Niente paura: le regole sono semplici. Trattatela come una delle vostre longuette di fiducia, tenendo solo a mente che, in base al lavaggio della gonna - nero, bianco, grigio, chiaro o scuro - e alle linee e ai dettagli che la caratterizzano, l’outfit risulterà più o meno casual. Di conseguenza il gioco sta tutto nel “bilanciare” fra loro gli items in base all’occasione: se dovete presenziare a un evento di lavoro o a qualche evento più formale optate per un total look nero con una gonna dalle linee classiche e qualche dettaglio chic, oppure “smorzate” l’allure graffiante della classica denim skirt con un blazer più raffinato. In merito ai look daily, invece, date sfogo alla vostra creatività: dai look in stile preppy abbinati a cardigan e mocassini, alla combo con giacca da racing e stivali, fino alle alternative più informali e rilassati con una semplice t-shirt o in total denim.

E ora che abbiamo stuzzicato la vostra curiosità, ecco la nostra selezione delle migliori gonne lunghe in jeans per la primavera estate 2023!

Gonna in denim chiaro con pizzo DIESEL

Credits: diesel.com

Gonna denim Iconic Long Skirt Belt LEVI'S su Zalando

Credits: zalando.it

Gonna lunga denim MANGO

Credits: mango.com

Gonna in denim con spacco in fondo H&M

Credits: hm.com

Gonna a campana MASSIMO DUTTI su Zalando

Credits: zalando.it

Gonna lunga in denim ZARA

Credits: zara.com

Gonna lunga cargo in denim WEEKDAY su Zalando

Credits: zalando.it

Gonna lunga in denim morbida STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com

Gonna midi di jeans con cut-out Y/PROJECT su Mytheresa

Credits: mytheresa.com

Gonna denim lunga nera BERSHKA

Credits: bershka.com