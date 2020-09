La gonna in pelle sarà la risposta ai "cosa mi metto" di settembre e ve lo dimostriamo con 5 look da urlo!

Ammettetelo, è da un po’ che la scrutate, valutando la possibilità di indossarla.

"La compro? Sarà adatta? Me la metto?" ma sopratutto, “Come l'abbino?”: questi sono gli interrogativi che si sollevano quando entra in gioco lei, la gonna in pelle, un must tutto autunnale a cui cedere subito. #FidateviDiNoi

La versione più amata è quella a matita o a tubino, indossata in nuance petrolio da Meghan Markle in uno dei migliori look della Duchessa.

(Credits: Instagram)

Quest’inverno in molti l’hanno proposta anche mini, longuette (plissè e liscia) o lunga, modelli dagli stili diversi con un comun denominatore: la grinta!

Se non vi abbiamo ancora convinte, no problem, vi serviamo su un piatto d’argento cinque look a dir poco favolosi che hanno come protagonista la gonna in pelle, il vostro prossimo grande amore. #LetsStart

1) Gonna in pelle: come indossare la longuette a ruota



(Credits: Tory Burch, Gedebe, Federica Tosi)

Un look con i fiocchi, letteralmente, questo composto dalla camicia di Tory Burch in tulle, abbinata alla longuette a ruota in vera pelle di Federica Tosi. Il tocco scintillante e brioso lo danno i sabot con maxi fiocco sparkling di Gedebe! #SoChic

2) Gonna in pelle: come indossare la midi plissè



(Credits: Pinko, Christopher Kane, Veja)

La t-shirt è un'ottima opzione per sdrammatizzare l'effetto rock e sexy della pelle come in questo abbinamento daily composto da gonna plissè bordeaux di Pinko, maglietta bianca con dettagli preziosi dello stilista britannico Christopher Kane, e le sneakers "back to school" con strappi del brand eco-friendly Veja. #ComfyCool

3) Gonna in pelle: come indossare la pencil skirt



(Credits: Damiano Marini, Essentiel Antwerp, Sandro)

Il nostro look numero tre è in stile western/glam dato dall'abbinamento denim-pelle della camicia di Essentiel Antwerp e la gonna di Sandro, una combo da cowgirl chic. Ai piedi le décolleté in cavallino animalier di Damiano Marini. #OldWildWest

4) Gonna in pelle: come indossare la mini con zip

(Credits: Imperial, Sandro, Dior)

Questo match vi mostra come tre capi/accessori dal price range diverso possono essere mixati in maniera sapiente, risultando super nice insieme. L'elemento più "impegnativo" sono i mocassini college di Dior, in mezzo abbiamo il bomber teddy di Sandro, marchio francese dall'ottima qualità prezzo e infine la grande protagonista, la mini in pelle di Imperial, super fashion e super affordable. #MixAndMatch

5) Gonna in pelle: come indossare quella a tubino in vernice



(Credits: Tory Burch, Twinset, Red Valentino)

La vernice non è sempre facile da indossare ma questa gonna a tubino color nude chiaro di Twinset è super chic. Si abbina alla camicetta cropped con fiocco (sarà il dettaglio must quest'inverno) di Red Valentino e le décolleté tacco medio e stampa cocco di Carmens.