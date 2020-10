Femminile e chic, la gonna a matita è la soluzione perfetta in ogni momento della giornata: ecco i modelli must dell'autunno da acquistare subito!

Gonna a matita, gonna a tubino, pencil skirt...comunque la chiamiamo, è lei uno dei modelli più amati di sempre. Tra le qualità che la rendono speciale c'è quella di essere sofisticata e femminile al tempo stesso, di saper seguire le curve del corpo, ma anche quella di adattarsi alla perfezione a tutti i nostri impegni quotidiani.

Basta abbinarla con una camicia e un blazer ed ecco pronto un look da ufficio impeccabile e chic. Con un pullover di lana e flat shoes ci accompagna con stile nel tempo libero, mentre con una blusa elegante e tacchi alti diventa l'alleata perfetta per le serate più glamour. Insomma, una sola gonna e tanti outfit diversi.

Ecco perché non possiamo proprio farne a meno! Ed ecco perché abbiamo selezionato alcuni modelli autunnali che vi svolteranno davvero il guardaroba.

In tessuto o in pelle, sensuale in pizzo ricamato o basic in maglia lavorata, a tinta unita o declinata su stampe cool come il check o le righe, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Cercate la vostra preferita tra le nostre proposte e indossatela H24!

Pencil skirt a quadri ZARA

Credits: zara.com

Pencil skirt di pelle & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Pencil skirt in denim DOLCE & GABBANA

Credits: mytheresa.com

Pencil skirt con fiocco MANGO

Credits: shop.mango.com

Pencil skirt in pelle cipria TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

Pencil skirt a vita alta ROKSANDA

Credits: net-a-porter.com

Pencil skirt ESSENTIEL ANTWERP

Credits: essentiel-antwerp.com

Pencil skirt in maglia con profili bianchi e bottoni dorati H&M

Credits: hm.com

Pencil skirt in maglia jacquard VICTORIA BECKHAM

Credits: net-a-porter.com

Pencil skirt burgundy ALTUZARRA

Credits: net-a-porter.com

Pencil skirt stampa pied de poule IMPERIAL

Credits: imperialfashion.com

Pencil skirt cammello JOSEPH

Credits: net-a-porter.com