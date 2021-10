Dagli orecchini "vintage inspired", ai braccialetti rigidi, dagli anelli con maxi pietre preziose ai bijoux più funny e colorati: ecco 5 nuovi trend di gioielli per l'autunno!

Anche per voi un look non può dirsi davvero completo senza aggiungere un bel gioiello o un bijoux? Ma vedete che allora siamo in perfetta sintonia! Sì, perchè anche noi li amiamo alla follia e non potremmo mai e poi mai farne a meno.

Del resto orecchini, collane, bracciali e anelli sono senza alcun dubbio il fashion trick ideale per rendere speciale in un lampo anche l'outfit più semplice basic (e ovviamente per impreziosire ancor di più una mise già elegante).

Bene, vista la nostra comune passione, abbiamo deciso di darvi una mano con una selezione ad hoc dei 5 trend più cool dell'autunno. Siete curiose? Scopriteli qui sotto e scegliete quello che meglio si adatta al vostro stile personale e perchè no anche al vostro umore del momento!

Gli orecchini "vintage inspired" per un tocco rétro che non guasta mai

Orecchini a bottone con logo VALENTINO GARAVANI

Credits: mytheresa.com

Orecchini con catena dorata e dettaglio effetto pelle UTERQUE

Credits: uterque.com

Orecchini con triplo cerchio SOPHIE BUHAI

Credits: mytheresa.com

Orecchini effetto anticato GUESS

Credits: zalando.it

Orecchini della collezione Les Parisiennes TITÁ BIJOUX

Credits: titabijoux.com

Le collane must quest'anno sono corte o a girocollo (e rigorosamente gold!)

Girocollo a catena con strass e logo DOLCE & GABBANA

Credits: mytheresa.com

Collana oro giallo 9 kt LIL MILAN

Credits: lilmilan.com

Collana snake TORY BURCH

Credits: toryburch.com

Collana corta con maglia a catena J CREW

Credits: jcrew.com

Collana Cleopatra placcata in caldo oro giallo 18 carati ETRUSCA GIOIELLI

Credits: etruscagioielli.com

I bracciali rigidi (potete sfoggiarne solo uno ma anche due, tre, quattro...)

Braccialetto Twist placcato oro rosa SWAROVSKI

Credits: swarovski.com

Bracciale rigido con cuore chevron scintillante PANDORA

Credits: it.pandora.net

Bracciale rigido in maglia argento GUCCI

Credits: mytheresa.com

Bangle ovale in argento 925 dorato ARGENTOBLU

Credits: argentoblu.it

Set di due bracciali silver & gold MANGO

Credits: shop.mango.com

Gli anelli e gli orecchini incontrano le maxi pietre preziose (sì, a noi l'effetto "Gioielli della Corona" piace sempre tanto)

Anello Kate in oro bianco 18K con zaffiro e diamanti ecologici MORELLATO

Credits: morellato.com

Orecchini con maxi pietra e strass MIU MIU

Credits: miumiu.com

Anello Scrabble con Pietra Naturale BRONZALLURE

Credits: bronzallure.it

Orecchini chandelier con pietre colorate, perle e swarovski ERDEM

Credits: mytheresa.com

Anello con maxi pietra lilla & OTHER STORIES

Credits: stories.com

I bijoux più funny e colorati (perfetti anche per contrastare le giornate uggiose più grigie)

Collana con perline e charms multicolor ZARA

Credits: zara.com

Anello in oro giallo e argento con smalto azzurro e cristallo taglio marquise BEA BONGIASCA

Credits: beabongiasca.com

Set di anelli pastello con glitter e applique H&M

Credits: hm.com

Collana con charms, pesetti e perline PLV MILANO

Credits: plvmilano.com

Gli orecchini a cerchio Multicolor Eye BIJOU BRIGITTE

Credits: bijou-brigitte.com