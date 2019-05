Dal trench in vernice alla rain jacket in tessuto tecnico, tutte le giacche antipioggia per sopravvivere con stile alla mezza stagione.

Ammettiamolo, la pioggia non è poi così romantica come la raccontano nei film o nelle pagine dei romanzi. Anzi, spesso e volentieri rappresenta una vera seccatura, soprattutto se siamo costrette a uscire di casa per andare al lavoro o per un appuntamento importante.

Vestirsi con stile anche quando il meteo prevede “diluvio universale” però è possibile. Il segreto? Avere a portata di mano il capospalla giusto, ovviamente - e rigorosamente - impermeabile.

La moda di primavera in tal senso ci regala molti spunti, a partire dall’intramontabile trench, capo d’elezione della mezza stagione che oltre a proteggerci da temporali e acquazzoni improvvisi ha il potere di rendere istantaneamente très chic qualsiasi look. I modelli del momento abbandonano la classica gabardine beige in favore di pvc e vernice e sono declinati in un ampio ventaglio di nuance ultra glossy (e ultra glamour), perfette per illuminare i nostri daywear ma anche le mise più eleganti.

Tra le giacche impermeabili più gettonate ci sono poi quelle in tessuto tecnico: lunghe o corte, sono la soluzione salvavita - o meglio, salva outfit - in mancanza dell’ombrello.





Dal parka ai bomber in stile anni ‘90, fino alle pratiche mantelle ripiegabili da tenere strategicamente in borsa (su tutte, quella evergreen e ultralight di K-Way), le varianti sul tema sono davvero tantissime.

Abbiamo selezionato per voi le più interessanti in circolazione. Scopritele tutte e scegliete la vostra!







FLEUR DU MAL Trench in pvc lucidissimo color confetto.

Credits: net-a-porter.com



SAVE THE DUCK Trench monopetto con collo a camicia e cappuccio staccabile in poliestere interamente riciclato.

Credits: savetheduck.it



BALENCIAGA Raincoat dalla texture waterproof con stampa logo.

Credits: net-a-porter.com

DOROTHEE SCHUMACHER Trench in pvc trasparente con profili a contrasto.

Credits: mytheresa.com

SILVIAN HEACH Parka impermeabile con cappuccio e coulisse in vita.

Credits: Courtesy of Press Office

THE NORTH FACE Giacca antipioggia e antivento con cappuccio e tasche a cerniera.

Credits: thenorthface.it

OTTOD’AME Giacca k-way multicolor con cappuccio e inserto argentato.

Credits: ottodame.it

MAJE Trench impermeabile traslucido a motivo check.

Credits: net-a-porter.com

PINKO Giacca impermeabile effetto lamé.

Credits: pinko.com

K-WAY Poncho unisex ripiegabile in nylon Ripstop, idrorepellente, impermeabile e antistrappo.

Credits: k-way.com

RAINS Giacca impermeabile unisex con finitura opaca.

Credits: rains.com

FENDI Giubbotto cropped a motivo logo in PU con profili in pelle e tasche funzionali applicate.

Credits: fendi.com

MARC JACOBS Trench impermeabile in vinile a effetto specchio.

Credits: net-a-porter.com

H&M Parka lungo foderato con cappuccio e doppia coulisse.

Credits: hm.com

DRIES VAN NOTEN Trench ultralight con motivo a righe diagonali.

Credits: net-a-porter.com

MOORER Giacca con maniche raglan dalla linea over in morbida gabardina tecnica accoppiata a membrana waterproof con cappuccio nascosto nel collo.

Credits: Courtesy of Press Office



TWINSET MILANO Parka antipioggia con logo.

Credits: Courtesy of Press Office