In velluto o tweed, a tinta unita o fantasia, mono o doppiopetto. Giacche e blazer tornano a essere le superstar della mezza stagione. Ecco i modelli su cui puntare per un guardaroba up-to-date.



Ci risiamo. Arriva l’autunno e il nostro armadio si trasforma in un pittoresco bazar in cui trovano posto senza soluzione di continuità shorts, stivaletti, crop top, pullover, ciabattine e chi più ne ha più ne metta.

Colpa del meteo ballerino che con i suoi continui sbalzi di temperatura mette a dura prova persino le fashioniste più esperte, ma anche del fatto che - ammettiamolo - facciamo ancora fatica a rassegnarci alla fine dell’estate.

Per voltare pagina e riprendere in mano la situazione basta fare un bel respiro profondo e concentrarsi sugli inossidabili key piece del guardaroba, quei rassicuranti evergreen su cui poter contare in ogni occasione.



Primi fra tutti giacche e blazer, capi d’elezione della mezza stagione e preziosi passepartout da indossare praticamente con tutto, dalle camicie più rigorose alle t-shirt, passando per gonne plissé, jeans e abitini eleganti.

I modelli più nuovi e di tendenza strizzano l’occhio all’universo maschile, tra fit oversize e motivi a quadri, oppure si ispirano al passato: ci sono le giacche avvitate in stile 80s (con tanto di spalline) e quelle bon ton “alla Audrey” con colletto arrotondato e bottoni bombati; le versioni in velluto ricamato dal sapore anni ‘70 e quelle preppy style, a righe e con l’immancabile stemma sul taschino. E ancora, blazer doppiopetto in pelle, belted jacket strizzate in vita da cinture e fusciacche, senza dimenticare le intramontabili - e ambitissime - giacche Chanel in tweed.

Scopritele tutte e lasciatevi tentare dalle nostre proposte di shopping!



ESSENTIEL ANTWERP Blazer doppiopetto a quadri con revers a lancia.

Credits: Courtesy of Press Office



MIU MIU Giacca boxy in cady rosa baby con bottoni retrò e colletto in velluto e paillettes.

Credits: net-a-porter.com



TOPSHOP Blazer doppiopetto con abbottonatura laterale.

Credits: eu.topshop.com

& OTHER STORIES Blazer doppiopetto in velluto ricamato.

Credits: stories.com

GUCCI Blazer con profili in grosgrain a contrasto e bottoni gioiello.

Credits: net-a-porter.com



FORTE FORTE Giacca a vestaglia effetto jacquard con orli sfrangiati e cintura.

Credits: farfetch.com

ALEXANDER MCQUEEN Giacca doppiopetto in pelle.

Credits: farfetch.com



KOCCA Blazer a motivo pied de poule con bottoni decorativi.

Credits: Courtesy of Press Office

ZARA Blazer con collo a revers e maniche arricciate.

Credits: zara.com



BALMAIN Blazer avvitato in lana con bottoni dorati.

Credits: net-a-porter.com

SANDRO PARIS Giacca in tweed a quadri con taschine e bottoni dorati.

Credits: Courtesy of Press Office



SALVATORE FERRAGAMO Giacca gessata con cappuccio e fusciacca in vita.

Credits: net-a-porter.com

MAJE Giacca lunga con scollo a V impreziosita da nastri e bottoni.

Credits: it.maje.com



MANGO Giacca in tweed con bottoni dorati e orli sfrangiati.

Credits: shop.mango.com



TOMMY HILFIGER Blazer monopetto a righe con stemma-logo.

Credits: Courtesy of Press Office