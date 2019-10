Il capo che non deve mancare negli outfit autunnali ma anche casual chic è “lei”: la giacca a quadri!





Un’amica che non vi tradirà mai, in nessuna occasione? La giacca a quadri. Solo lei.

Se c’è un capo must have, è proprio questo: elegante e versatile, la giacca check si adatta a ogni stile e dress code. Accompagnandovi dovunque (e a qualunque ora) con uno charme invidiabile!

Perfetta sia per il business sia per il tempo libero in cui non si vuole fare a meno dell'eleganza, la checked jacket è un vero e proprio passe-partout.

Con un paio di pantaloni a palazzo o una pencil skirt completerà l'outfit da lavoro in maniera impeccabile.



E con un paio di jeans o una minigonna in velluto a costine? Sarà il tassello mancante per un puzzle casual chic davvero top!

Dai quadretti Vichy al principe di Galles fino agli scacchi grunge, ogni fantasia andrà bene.

In una parola: raffinatezza! Al quadrato…





Potrete scegliere tra la chiusura doppiopetto e quella semplice, tra la lunghezza da blazer classico fino alla giacca cropped, ideale da indossare con gonne o pantaloni a vita alta.

Anche per i colori, avete carta bianca (o quasi). Dalle intramontabili accoppiate del black & white e del rosso e nero di stampo scozzese, andare sul classico è sempre una garanzia.

Oppure scegliete una nuance dalla palette cromatica tipica della stagione fredda: bordeaux, grigio, marrone e verde nelle tonalità autunnali si prestano particolarmente bene.

Se invece volete dare una sferzata di grinta al look, puntate su una tavolozza primaverile fatta di rosa cipria, lilla, azzurro carta da zucchero e giallo canarino.

Abbiamo selezionato per voi le 15 giacche a quadri più belle, originali e versatili della collezione Autunno Inverno 2019-2020. Le vorrete tutte, scommettiamo?





H&M Giacca a quadri lunga.



ETRO Giacca a quadri di lana modello camicia con frangia.



ALTUZARRA Giacca a quadri doppiopetto avvitata in lana.



GIVENCHY Giacca a quadri in lana e cotone.



LOEWE Giacca a quadri in lana.



MIU MIU Giacca a quadri in lana con cintura in vita.



DIXIE Giacca a quadri con bottone centrale.



MANGO Giacca a quadri scozzesi.



& OTHER STORIES Giacca a quadri in lana.



ZARA Giacca a quadri in tweed.



MARELLA Giacca a quadri doppiopetto.



IBLUES Giacca a quadri doppiopetto.



SISLEY Giacca con motivo a quadri.



BENETTON Giacca a quadri doppiopetto.



DIOR Giacca a quadri con colletto.



