Certezza timeless del guardaroba, capo d’elezione della mid season, must incontrastato delle passerelle. La velvet jacket è la risposta definitiva al dilemma che tutte ci stiamo ponendo: che giacca indossare questo autunno?

Se c’è una cosa che questo 2020 - finalmente prossimo alla sua conclusione - ci ha insegnato è che, quando meno ce lo aspettiamo, tutto può cambiare.



Fortunatamente, in questo scenario per nulla rassicurante almeno la moda è in grado di fornirci qualche certezza. La giacca in velluto è tra queste: capospalla d’elezione dell’autunno, rappresenta indubbiamente l’opzione più sofisticata del guardaroba, il pezzo che da solo è in grado di far fare un upgrade istantaneo a qualsiasi look.

Provare - o meglio, indossare - per credere. Elegantissima se portata insieme a un paio di pantaloni nello stesso tessuto, la velvet jacket ha il potere di trasformare anche gli outfit più casual in mise super cool.

Merito delle tante declinazioni che la vedono protagonista, dai blazer con spalle importanti in stile 80s - perfetti in combo con i jeans bootcut - ai modelli oversize che sembrano pensati ad hoc per sdrammatizzare gli abiti più seriosi. Non mancano all’appello le versioni avvitate o corte (le più belle della stagione sono quelle decorate da bottoni e ricami preziosi) e le intramontabili giacche in velluto a coste, da mixare con gonne a pieghe e pantaloni check per un risultato very English.

Per aiutarvi a scegliere la giacca di velluto dei vostri sogni, siamo andate a caccia dei modelli più “giusti” di questo Autunno Inverno 2020-21. Lasciatevi ispirare dalla nostra selezione: siamo certe che troverete quella che fa per voi!

IBLUES Giacca doppiopetto in velluto di cotone stretch a coste.

Credits: iblues.it

BALMAIN Giacca in velluto con spalle strutturate e bottoni argentati.

Credits: balmain.com

ALYSI Blazer di velluto a coste monopetto con fodera interna a righe.

Credits: alysi.com

H&M Giacca squadrata in velluto di cotone a coste larghe con maxi tasche.

Credits: hm.com

ISABEL MARANT Giacca doppiopetto oversize in velluto.

Credits: isabelmarant.com

MAX&CO. Spencer di velluto a coste francesi con taglio boxy.

Credits: maxandco.com

UNIQLO Giacca di velluto dal taglio casual.

Credits: uniqlo.com

GALVAN Wrap jacket in velluto e satin.

Credits: matchesfashion.com

THE ATTICO Blazer in velluto jacquard a motivo animalier con spalle imbottite.

Credits: matchesfashion.com

DRIES VAN NOTEN Giacca biker in velluto.

Credits: rinascente.it

TOMMY HILFIGER Blazer in velluto di cotone stretch con stemmi ricamati.

Credits: tommy.com

GUCCI Giacca di velluto con revers a lancia e stampa floreale di Ken Scott.

Credits: gucci.com

DIXIE Giacca in velluto effetto piqué.

Credits: dixiefashion.com

TOPSHOP Blazer in velluto con chiusura a un bottone.

Credits: topshop.com

BLAZÉ MILANO Blazer sartoriale in corduroy con tasche smiley.

Credits: blaze-milano.com

ETRO Giacca in velluto con profonda scollatura a V e fodera con stampa floreale.

Credits: etro.com

MOTIVI Blazer doppiopetto in velluto a costine con fodera a pois e tasche con patta.

Credits: motivi.com

PLEASE Blazer in velluto a fantasia.

Credits: pleasefashion.com