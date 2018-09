Il brand di sportswear FILA sbarca a Milano Fashion Week: ecco alcuni pezzi chiave della collezione primavera estate 2019

Ha scelto Milano Fashion Week come palcoscenico esclusivo della sua prima sfilata.

Parliamo del brand leader nello sportwear FILA.

Che dopo aver lanciato nei giorni scorsi in Triennale la mostra "Tutti in FILA", ha presentato oggi la sua collezione per la primavera estate 2019.

Bianco, rosso e nero. I colori "cavallo di battaglia" del marchio ci sono tutti. Vivacizzati qua e là da sprazzi a tinte fluo e applicazioni di strass.





Il mitico logo che campeggia su t-shirt e felpe di cotone si arricchisce di elementi a contrasto e tagli cut-out.

Da abbinare, perchè no, a gonne svolazzanti e sandali col tacco.





Mantelle trasparenti anti-pioggia si portano con disinvoltura sopra ai costumi interi monospalla.





Non mancano trench e giacche dal taglio sartoriale declinate su tessuti impermeabili.





Tra i must have indiscussi la jumpsuit check con bande laterali a contrasto.

Indossata sulla passerella con la cintura marsupio, sempre con logo in bella vista.





Anche jogger pants e giacche tecniche con inserti fluo incontrano la femminilità dei tacchi alti.





La sintesi perfetta tra sportswear e glamour? L'abito canotta interamente ricoperto di paillettes luccicanti.