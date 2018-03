Lunedì 19 Marzo festeggiamo i papà. Con il nostro amore, certo, ma anche con tanti regali fatti apposta per lui



Il 19 Marzo è la Festa del Papà. Per celebrarlo come si deve (e come si merita!), abbiamo pensato a una serie di idee regalo perfette per lui, selezionati tra le tendenza moda più cool del momento.

Da scegliere rigorosamente in base al suo stile e ai suoi gusti. Qualche esempio? Il papà super sportivo adorerà le sneakers da corsa, la polo da tennis o la giacca tecnica in nylon.

Se invece preferisce un look classy, via libera a blazer raffinati, pantaloni con le pinces, slippers di pelle e qualche accessorio prezioso come l'orologio da polso al quarzo o i gemelli in oro bianco.

E ancora, per il papà biker un bel casco in pelle dal design speciale potrebbe essere la soluzione ideale, mentre il globetrotter sempre in viaggio gradirà moltissimo una valigia nuova o un maxi borsone in pelle per i suoi weekend fuori porta.

Lasciatevi tentare dalle nostre proposte fashion e tanti auguri a tutti i papà!









I regali moda per la Festa del papà SEVENTY Blazer monopetto.

Credits: seventy.it

HEAD Polo in tessuto tecnico.

Credits: head.com

INTIMISSIMI Calzini color-block.

Credits: intimissimi.com



MOMODESIGN Casco da moto in pelle.

Credits: momodesign.com



SALVINI Bracciale della collezione Funky.

Credits: salvini.com

FALCONERI Blazer in lino.

Credits: it.falconeri.com



RIMOWA Trolley rigido con manico in pelle.

Credits: rimowa.com

MOSCOT Occhiali da sole specchiati.

Credits: moscot.com

ALLEGRI Giacca blu navy.

Credits: allegri.it



BERWICH Pantaloni stampa check.

Credits: berwich.com

COACH Borsone da viaggio con profili in pelle.

Credits: it.coach.com



COR SINE LABE DOLI Cravatta con nodo in ceramica.

Credits: corsinelabedoli.com



DAMIANI Gemelli in oro bianco con diamanti.

Credits: damiani.com

FREDDY Sneakers con dettagli fluo.

Credits: freddy.com

ADD Giacca tecnica in nylon.

Credits: adddown.it



MICHAEL COAL Pantaloni con risvolto alla caviglia.

Credits: michaelcoal.com

LORIBLU Slippers in pelle intrecciata.

Credits: loriblu.com

OTTAVIANI Orologio in acciaio.

Credits: ottaviani.com



PIQUADRO Zaino in pelle con tasconi.

Credits: piquadro.com

STONEFLY Sneakers di pelle.

Credits: stonefly.it

SWAROVSKI Bracciale rigido in metallo.

Credits: swarovski.com



WATSON & PARKER Stringate in pelle scamosciata.

Credits: watsonandparker.com

