Manca poco, anzi pochissimo e siete alle prese con il regalo per la festa del papà? Qui vi diamo dieci consigli last minute per andare sul sicuro

Piccoli pensieri o regali decisamente più impegnativi e tutti da fare last minute: i regali per la festa del papà 2024 sono un must in occasione del 19 marzo. E per non lasciare nulla al caso, abbiamo fatto una selezione di alcuni dei migliori pensati per il papà che ha una passione per il beauty. Dai prodotti per la barba ai profumi imperdibili per questa primavera, ecco i best gift da fare last minute dedicati a ogni papà.

Questo sapone è arricchito con burro di Karité, olio di Mandorle e Glicerina per offrire un'esperienza di bagno lussureggiante, idratante e profumata.

Il regalo last minute perfetto per il papà dallo stile classico.

Una fragranza intensa arricchita con Incenso e Cardamomo, seguite poi da un cuore terroso, in cui si intrecciano accordi di Vetiver e Patchouli. Infine, il fondo legnoso con note di Cedro e Labdano conferisce alla composizione una carattere molto maschile.

Il regalo last minute perfetto per il papà che non ha paura di osare.

Festa del papà: American Crew 3-in-1 CLASSIC

Shampoo, balsamo e gel doccia: questo prodotto multiuso contiene estratto di Salvia che rinvigorisce e stimola capelli e cuoio capelluto e rimineralizza e ammorbidisce la pelle.

Il regalo last minute perfetto per il papà che è sempre in viaggio.



Comprende lo Shampoo Barba, il Balsamo Barba idratante e la Spazzola da Barba in legno Wengè. Per un trattamento professionale anche a casa.

Il regalo last minute perfetto per il papà che ama la barba lunga o media.

Formulata con 95% di ingredienti di origine naturale e priva di nichel, lascia la pelle idratata grazie anche alla presenza di Trealix®, un ingrediente attivo costituito da una combinazione bilanciata di un disaccaride naturale e proteine vegetali.

Il regalo last minute perfetto per il papà che ama la rasatura perfetta.

Festa del papà: Coach Green Eau de toilette

Questa fragranza legnosa e fruttata si apre con note rinfrescanti di Kiwi e Bergamotto, mentre le note di cuore sono fresche e green grazie all’essenza di Rosmarino. Sul finale le note di fondo sono una perfetta combinazione di Legno e Muschio cristallino.

Il regalo last minute perfetto per il papà che ama la vita all'aria aperta e il relax in mezzo al verde.

Il segreto per una barba impeccabile sta nella cura della pelle. Per questo Rica ha pensato a un kit per le esigenze di tutti i tipi di barba. All’interno contiene un Barber prep emulsion che unisce le proprietà protettive ed addolcenti del burro di Karitè con quelle rigeneranti ed elasticizzanti dell’olio di Mandorle dolci, una Beard Smooth Shaving Cream e un Fishing Balm che restituisce idratazione e morbidezza perdute durante la rasatura.

Il regalo last minute perfetto per il papà skincare addicted.



Questa eau de parfum agrumata e ambrata unisce la freschezza del bergamotto di Calabria con la sensualità dell’accordo di estratto di Vaniglia della Papua Nuova Guinea e una deliziosa nota di Fava Tonka.

Il regalo last minute perfetto per il papà dall'animo rock.



Festa del papà: Burberry Hero Eau de Parfum

A sprigionarsi per primi sono i freschi e aromatici aghi di pini che donano eleganza e texture alla composizione. Poco dopo si aggiungono le ricche note resinose del Benzoino, che al profumo aggiungono un calore piacevole. A seguire il Pepe, il Ginepro e le note profonde di Incenso, che esaltano gli aghi di Pino in testa. Infine, le note di fondo di legno di Cedro apportano forza e sensualità.

Il regalo last minute perfetto per il papà eroe che ama i profumi frizzanti.

Credit ph: GettyImages