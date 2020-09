Il capo must dell’AI 2020 è la felpa, così versatile, casual-chic e di tendenza. Ecco i 16 modelli di stagione più wow e chic!

Il key piece che vi accompagnerà per tutta la stagione autunnale e - per le meno freddolose - anche invernale? La felpa, non c'è dubbio.

Il capo nato come parte integrante dell’abbigliamento sportivo è stato ormai sdoganato dal borsone della palestra, entrando a pieno titolo nei guardaroba chic.

La felpa non è più solamente un indumento sporty e casual, buono solo per allenarsi e portare a spasso il cane, per dire. Oggi più che mai diventa il tassello di look eleganti e originali, perfetti da sfoggiare dall’alba al tramonto. Basta scegliere il taglio, il design e la nuance adatta et voilà: la felpa diventa la compagna ideale anche della sera. Un capo da indossare H 24, insomma.

Tra i modelli di stagione più da batticuore ci sono la classica con cappuccio, quella extra fine che sembra un pullover chic e la ultra cropped che strizza l'occhio all'estate.

Ma il bello della sweater è soprattutto il suo essere una tela su cui esprimere mood, stile e umore. Facendosi aiutare dalle tendenze fashion più cool di stagione, ovviamente.

Illustrazioni in grafica, fantasie glam, lettering e logo mania sono tra le declinazioni più ricercate del momento. Altrimenti il minimalismo è sempre una soluzione ad alto tasso di raffinatezza: total white, monocromie nelle nuance pastello, palette cromatiche dal sapore autunnale come il bordeaux e il verde muschio sono l’ideale. Perfette sia per una bella dose di charme sia per adattarsi a qualsiasi mise.

Non state più nella pelle e volete conoscere quale sarà la vostra best friend se non proprio forever almeno dell’AI 2020? Ecco le 16 felpe di stagione per cui perdere la testa.

BALMAIN Felpa cropped con cappuccio azzurro carta da zucchero.

Credits: Net-a-Porter

BERSHKA Felpa oversize tinta unita.

Credits: Zalando

BURBERRY Felpa con ricamo Fairhall.

Credits: Farfetch

DESIGUAL Felpa con cappuccio e scritta.

Credits: Desigual

MANGO Felpa total white con cappuccio.

Credits: Mango

ZARA Felpa cropped con scritta.

Credits: Zara

H&M Felpa con illustrazione di Alice nel Paese delle Meraviglie della Disney.

Credits: H&M

ADIDAS Felpa in velluto.

Credits: Zalando

FENDI Felpa lunga in fantasia logo.

Credits: Farfetch

DIXIE Fa parte della speciale capsule dedicata alle piccole eroine del cartoon PowerPuff Girls - Le Super Chicche, la felpa dalla linea over con stampa.

Credits: dixiefashion.com





FILA Felpa rosa senza cappuccio con scritta.

Credits: Zalando

MONCLER Felpa nera con scritte sulle maniche.

Credits: Mytheresa

NIKE Felpa rosa pallido dal taglio cropped.

Credits: Nike

PRADA Felpa nera con cerniera zip, cappuccio e borsellino incorporato.

Credits: Net-a-Porter

PULL & BEAR Felpa minimal oversize con cappuccio.

Credits: Zalando

SAINT LAURENT Felpa oversize tinta unita con scritta.

Credits: Net-a-Porter