Qualche idea su come indossare al meglio uno dei capisaldi del guardaroba invernale, il dolcevita.

Per molto tempo abbiamo sottovalutato il loro grande potenziale fashion, ma da qualche stagione i dolcevita si stanno prendendo la loro rivincita e sono tornati ad essere i grandi protagonisti della moda invernale.

Altro che capo basic da indossare solo nel tempo libero! Queste intramontabili maglie a collo alto, dal fit piuttosto aderente, sono un vero e proprio must del guardaroba femminile e giocando un po’ con il layering possono rivelarsi le nostre più fedeli alleate anche nelle occasioni più formali.

Versatili, caldi, confortevoli: i dolcevita sono la migliore opzione che abbiamo a disposizione quando le temperature polari richiedono uno strato di protezione in più e sono il classico capo furbo che nelle giornate più fredde può davvero fare la differenza.

Indossati sotto a uno slip dress di seta o con minigonna e stivali over the knee; abbinati a pantaloni culotte e ballerine o a pencil skirt e stivaletti: quest’inverno non c’è proprio limite alla fantasia. A voi come piacerebbe sfoggiarli?

Se siete alla ricerca di nuove idee per il vostro mix&match, ecco qualche abbinamento da cui lasciarvi ispirare!





Dolcevita, minigonna di pelle e cuissardes









Dolcevita in cashmere dalla silhouette rilassata LORO PIANA + Minigonna in pelle con volant SANDRO PARIS + Stivali sopra il ginocchio con tacco basso MANGO

Credits: mytheresa.com / it.sandro-paris.com / shop.mango.com





Dolcevita, pantaloni culotte e ballerine





Maglione dolcevita in cashmere ultrasoft FALCONERI + Culotte bianchi in lana e seta VALENTINO + Slingback nere con nastro scamosciato e borchiette dorate DIOR

Credits: it.falconeri.com / mytheresa.com / dior.com





Dolcevita, pencil skirt e ankle boots





Dolcevita rosa in cashmere JARDIN DES ORANGERS + Pencil skirt in seta a stampa floreale BLUMARINE + Stivaletti bianchi con tacco mini AQUAZZURA

Credits: mytheresa.com / farfetch.com / farfetch.com





Dolcevita, jeans e stivaletti in velluto





Maglione a collo alto in seta e mohair JIL SANDER + Jeans skinny a vita bassa DIESEL + Stivaletti in velluto blu WHAT FOR

Credits: mytheresa.com / zalando.it / whatfor.com





Dolcevita, slip dress e stivaletti con il tacco





Maglione dolcevita bianco SISLEY + Slip dress verde in seta CAMI NYC + Stivaletti neri della collezione B Flex, realizzati con un materiale super flessibile, morbido, ecologico e senza cuciture BATA

Credits: it.sisley.com / netaporter.com / bata.it