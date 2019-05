Iniziamo a sognare il caldo grazie ad abiti e accessori crochet!



Oggi parliamo di crochet, che non è un’acconciatura per capelli e nemmeno un piatto elaborato della cucina francese (!), bensì la più antica lavorazione a maglia con uncinetto che ci sia.

Se un tempo la tecnica crochet veniva usata dalle nonne per creare corredi, centrini e pagliaccetti per bebè, oggi serve a realizzare i capi e gli accessori più alla moda del momento.

Il trend crochet è stato protagonista della stagione festival e ora ci accompagnerà nei mesi più caldi in cui dobbiamo coprirci e soprattutto scoprirci strategicamente.

Ci piace perché sa di estate, di posti esotici, di “fatto a mano” e di “come una volta”.

Insomma ragazze, l’uncinetto non è mai stato così sexy e alla moda quindi scorrete la nostra selezione per scoprire i capi e gli accessori knit che fanno al caso vostro.

(Credits: Vestiaire Collective)

Se avete un disperato bisogno di Chanel, non perdetevi questa borsa, disponibile esclusivamente su Vestiaire Collective. #Crochetbag

(Credits: Castañer)

Nella nostra selezione non potevano mancare delle belle espadrillas, le calzature simbolo dell'estate. Queste di Castañer sono color rosa antico e hanno la punta in cotone crochet. #Crochetespadrillas

(Credits: Net-a-Porter)

Il pullover di Jil Sander ha i bordi che ricordano i centro tavola di una volta. Classico e mettibile. #Crochetpullover

(Credits: Loewe)

Le amanti del colore e dello stile gipsy non potranno resistere a questa gonna lunga di Loewe, interamente in maglia crochet. #Crochetskirt

(Credits: Miista)

La pelle intrecciata delle decolleté di Miista crea un effetto 100% uncinetto molto old school. #Crochetshoes

(Credits: Net-a-Porter)

Il re dei filati colorati Missoni propone un intero super chic in maglia, da indossare come costume o come body. #Crochetswim

(Credits: Farfetch)

Il crochet diventa super fashion grazie a questo dress traforato in verde erba di Prada, davvero particolare. #Crochetminidress

(Credits: Self-Portrait)

Anche Self-Portrait propone un abito in filato crochet bianco a contrasto con la sottoveste nude. #Crochetmididress

(Credits: She Made Me)

Poteva mancare all'appello un mini bikini crochet? Assolutamente no. Questo rosso di She Made Me (brand di costumi specializzato nel crochet) è super hot. #Crochetbikini

(Credits: Twin Set)

La maglia in crochet di Twin Set è hippie e coloratissima. #Crochetshirt

(Credits: Zalando)

Se cercate un vestito fresco e versatile per l'estate, vi consigliamo la proposta in maglia con bottoni frontali di Warehouse. #Crochetbeachdress

(Credits: Wildfox)

Come tutte le creazioni di Wildfox, questo top multicolor a portafoglio è allegro e cool. #Crochetcroptop

(Credits: Zara)

Gli shorts di Zara hanno nappine e ricami neri a contrasto e sono perfetti per il mare. #Crochetshorts