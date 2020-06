Il costume intero è un alleato prezioso dei nostri look estivi, non solo "on the beach"! Per questo abbiamo studiato 6 combo stilose che non vedrete l'ora di indossare.

Il suo più grande pregio è quello di saper rendere speciale il nostro beachwear, regalandoci un tocco sofisticato e classy in riva al mare. Ma non è certo l'unico. Il costume intero ha infatti tante altre qualità, a cominciare dal fatto che non si sfoggia solo in spiaggia! Anzi, noi lo troviamo assolutamente perfetto anche in tante altre occasioni.

Alcuni modelli del resto non hanno proprio nulla da invidiare a bluse, top e body (vi ricordate che proprio il body è un altro tormentone fashion di stagione?) e si può tranquillamente indossare al loro posto, sia in vacanza che in città.

Non ci credete? Provate a dare un'occhiata a queste 6 combo che abbiamo preparato per voi: siamo sicure che non vedrete l'ora di replicarle!

Come indossare il costume intero: con la gonna plissé

Per una mise da giorno fresca e chic potete mixare il vostro costume intero (magari bianco, perfetto per esaltare l'abbronzatura!) con una gonna midi, modello che dona all'istante un'aria elegante e femminile, e un paio di sandali bassi in pelle cuoio. Il risultato vi sorprenderà.

Costume intero MANGO, gonna a pieghe RIXO, sandali flat CLAUDIE PIERLOT

Credits: shop.mango.com, net-a-porter.com, claudiepierlot.com

Come indossare il costume intero: con i jeans bianchi

I jeans bianchi sono tra i pezzi must dell'estate che amiamo di più perché ci fanno sentire in vacanza anche quando, ahinoi, siamo in città. Abbinandoli poi a costume intero in raso e a un paio di ciabattine con listini in pelle intrecciata, l'effetto vacanziero - ma pur sempre raffinato - viene esaltato ancor di più, provare per credere.

Costume intero YAMAMAY, jeans bianchi ZARA, ciabattine CHLOÉ

Credits: yamamay.com, zara.com, net-a-porter.com

Come indossare il costume intero: con la minigonna a fiori

Se volete mettere in mostra le gambe con una bella minigonna, scegliete un modello "svolazzante" declinato su una romantica fantasia floreale e indossatelo con un costume intero a tinte pastello e un paio di espadrillas in corda. Effetto très chic garantito!

Costume intero ELISABETTA SAMMARCO, minigonna a fiori YSABEL, espadrillas STRADIVARIUS su Zalando

Credits: elisabettasammarco.it, zalando.it

Come indossare il costume intero: con gli shorts in denim

Altra grande accoppiata vincente è quella che vede protagonisti il costume intero e gli shorts o i bermuda in denim, due capi imprescindibili dell'estate. Mixate il tutto con un paio di sneakers bianche, magari il modello con suola in corda che ricorda le espadrillas, e otterrete in poche mosse un outfit da giorno comodo e cool.

Costume intero CALZEDONIA, bermuda in denim SAINT LAURENT, sneakers SUPERGA

Credits: calzedonia.com, mytheresa.com, superga.com

Come indossare il costume intero: con i pantaloni neri

Per una serata speciale invece puntate su un intero prezioso, come questo di Oysho a monospalla in tessuto crochet, da portare con un paio di pantaloni neri a palazzo, quintessenza dell'eleganza. Basta aggiungere un paio di sandali con il tacco e il gioco è fatto!

Costume intero OYSHO, pantaloni neri a palazzo GUCCI, sandali con tacco PELLICO

Credits: oysho.com, net-a-porter.com, pellico.net

Come indossare il costume intero: con il caftano

Dulcis in fundo: costume intero + caftano. Un sodalizio perfetto, specialmente se dopo una giornata al mare, volete fermarvi in spiaggia per godervi un aperitivo al tramonto senza dover passare da casa a cambiarvi. Il tocco in più? Il cappello in stile Panama sarà l'accessorio di cui non potrete fare a meno per tutta l'estate.

Costume intero ZARA, caftano H&M, cappello BORSALINO

Credits: zara.com, hm.com, borsalino.com