Ma quale indumento intimo! Il body diventa protagonista dei nostri look, a casa e fuori casa: ecco le versioni più belle da acquistare subito.

È ufficialmente esplosa la body mania!

Dimenticatevi del capo intimo super basic da indossare (solo) sotto ai vestiti, magari come rimedio anti-freddo o per ottenere un perfetto effetto shaping.

La tendenza del momento è infatti quella di esibirlo il più possibile, sfoggiandolo proprio come se fosse un top da portare con gonne e pantaloni. E in effetti i modelli in circolazione non hanno proprio nulla da invidiare a camicette e bluse chic.

Tra i suoi pregi ci sono senz'altro la comodità, la praticità e il fitting impeccabile che lo rendono l'indumento ideale anche in questo periodo di quarantena.

Ma non solo: alcune versioni sono talmente eleganti da poter essere indossate persino nelle occasioni più speciali.

Su quali puntare per andare sul sicuro? Si spazia dalle varianti in maglia crochet a quelle sensuali in pizzo, con volant o con ricami, a tinta unita o a fantasia, monospalla o dalla scollatura vertiginosa, potrete davvero sbizzarrirvi nella scelta (ma sarà terribilmente difficile sceglierne solo uno, sappiatelo).

Ecco una carrellata dei nostri body preferiti di stagione!

Body in maglia con fiocchetto ROUJE

Credits: rouje.com

Body con ricamo crochet H&M

Credits: hm.com

Body in cotone INTIMISSIMI

Credits: it.intimissimi.com

Body a costine celeste STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com

Body monospalla BERSHKA

Credits: bershka.com

Body con volant ZARA

Credits: zara.com

Body con scollo profondo MANGO

Credits: shop.mango.com

Body a polo JACQUEMUS

Credits: mytheresa.com

Body a fiori con profilo in pizzo TEZENIS

Credits: tezenis.com

Body rosso TRIUMPH

Credits: it.triumph.com

Body con maniche in tulle PRIMARK

Credits: primark.com

Body in lurex PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com

Body stampa animalier TOPSHOP

Credits: topshop.com

Body con drappeggio MARELLA

Credits: it.marella.com

Body a fantasia CUSTO BARCELONA

Credits: custo.com