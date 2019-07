Come vestirsi per un aperitivo in estate? Ve lo sveliamo in 5 idee look da sfoggiare in spiaggia e in città.



Ogni occasione ha il suo dress code e l’aperitivo non fa eccezione. Pur trattandosi di un momento informale, all’insegna del relax e del divertimento - non a caso si parla di happy hour, ovvero “ora felice” - ha anch’esso le sue regole di stile.

Se però state immaginando di dovervi “mettere in tiro” anche in spiaggia, siete fuori strada. La parola d’ordine in questo caso è leggerezza, che si tratti di un aperitivo al mare, di un evento formale o di un semplice drink post lavoro.





Ma su quali capi e accessori puntare? Indubbiamente wrap dress, gonne di jeans, crop top (meglio se di raso o seta), completi in stile pigiama, bermuda a vita alta, abiti lunghi (purché super leggeri). E poi sandali flat, stiletti a listini sottili, espadrillas colorate.

Abbiamo selezionato per voi le proposte più interessanti di stagione e realizzato 5 look differenti pensati per tutte le esigenze. Lasciatevi ispirare!





Look per un aperitivo sulla spiaggia

Per essere super cool in spiaggia non c’è bisogno di sfoggiare look troppo elaborati. Vi basteranno un abito a quadretti vichy - magari con maniche a sbuffo - e un paio di espadrillas colorate per ottenere un outfit raffinato e di tendenza. Unico accessorio concesso, gli occhiali da sole con montatura cat eye, perfetti per godersi con stile la golden hour.





Wrap dress a quadretti vichy con maniche a sbuffo GANNI, espadrillas open toe con zeppa in corda, CASTAÑER, occhiali da sole cat eye con montatura in acetato MAX MARA.

Credits: net-a-porter.com, castaner.com, it.maxmara.com







Look per un aperitivo romantico 

Se avete in programma un happy hour con lui, puntate su un abito lungo e romantico. Scegliete un modello con le spalle scoperte nella nuance più cool del momento, ovvero il Living Coral (vi spieghiamo tutto qui) e completate il look con un paio di sandali flat e una borsa a secchiello con dettagli in rafia o midollino.





Abito off-the-shoulder in crêpe di seta con maxi balza ASCENO, sandalo flat in pelle di vitello con fibbia in metallo anticato e finitura dorata DIOR, borsa in midollino e canvas dalle linee a secchiello PRADA.

Credits: mytheresa.com, dior.com, prada.com





Look per un aperitivo con le amiche

Avete appuntamento con le amiche per un aperitivo in centro, magari preceduto da una bella sessione di shopping? Optate per un look easy chic, come la combo inossidabile “bermuda a vita alta + crop top” da completare con un paio di sandali foulard.





Bermuda in twill di cotone a vita alta VINCE, crop top in jersey stretch NORMA KAMALI, sandali allacciati con foulard OYSHO.

Credits: net-a-porter.com, oysho.com





Look per un aperitivo post lavoro

Per passare dall’ufficio all’aperitivo in un batter d’occhio basta scegliere i pezzi giusti. Con una gonna di jeans, un top con fiocco - da abbinare strategicamente a un blazer durante il giorno - e un paio di sandali color cuoio sarete assolutamente impeccabili.





Gonna in denim TOTÊME, top all’americana con fiocco KOCCA, sandali in pelle con tacco grosso CARMENS.

Credits: net-a-porter.com, Press Office, carmens.it





Look per un aperitivo di sera 

Aperitivo serale in vista? Niente panico. Un completo è quello che ci vuole per risolvere il look senza drammi. Abbandonate però la classica abbinata giacca e pantalone in favore di un più fresco - ma altrettanto elegante - completo in stile pigiama di seta o raso, da portare con un sandalo a listini sottili.





Completo in raso a motivi floreali con profili a contrasto F.R.S. FOR RESTLESS SLEEPERS, sandali a listini in pelle con tacco sottile AQUAZZURRA.

Credits: mytheresa.com